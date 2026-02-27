;

Siete internos de ex penal Punta Peuco inician huelga de hambre por cambios en el penal: denuncian deterioro en condiciones internas

Acusan incumplimiento de resoluciones judiciales, retiro de electrodomésticos y uso de comedores como dormitorios en medio de la transición del recinto.

Martín Neut

Siete internos del CCP de Tiltil, ex Punta Peuco, iniciaron una huelga de hambre acusando un “incumplimiento reiterado de fallos judiciales y resoluciones vigentes”, en el marco de la transformación del recinto en una cárcel común.

Mediante una carta pública, enviada el 23 de febrero al entonces director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Héctor Labrín, denunciaron el retiro de carpas y chacras, la eliminación de espacios como “la gruta” y la biblioteca, y el uso de comedores como dormitorios.

A su juicio, estas medidas evidencian un “nivel de hacinación extrema” y un deterioro de las condiciones internas.

Contexto de la huelga

La protesta coincide con la reciente decisión de la Corte Suprema, que este jueves confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que autorizó a Gendarmería a retirar diversos electrodomésticos y artículos particulares desde el recinto, entre ellos refrigeradores, televisores, calefactores y colchones.

En la resolución, el máximo tribunal señaló que la institución “puede adoptar todas las medidas que sean pertinentes para una buena administración de los recintos penitenciarios”, siempre que se respeten “las condiciones básicas de vida” establecidas en el reglamento.

