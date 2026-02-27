;

VIDEO. ¿La recuerdas? Fan “número 1” de Mon Laferte regresó al Festival de Viña casi una década después

En 2017, Mon Laferte pisó por primera vez la Quinta Vergara y en dicha edición se hizo famosa una fanática por su llanto y emoción durante la presentación de la cantante nacional.

¿La recuerdas? Fan “número 1” de Mon Laferte regresó al Festival de Viña casi una década después

La quinta noche del Festival de Viña del Mar quedó grabada en la historia luego de la presentación de Mon Laferte, quien dominó al ‘Monstruo’ y se llevó la Gaviota de Platino.

Esta fue la tercera vez que la cantante viñamarina se presentaba en el escenario de la Quinta Vergara y demostró su talento frente al público que repletó el anfiteatro de la ciudad jardín.

Nueve años antes, en 2017, Mon Laferte se presentó por primera vez y dejó una imagen para el recuerdo: una fanática lloraba desconsoladamente durante la presentación de la artista nacional.

Dicha fanática, llamada Dolores Malena, volvió a la Quinta Vergara y disfrutó de la tercera participación de Mon Laferte en Viña.

“Fue muy emocionante volver a ver a la Mon, yo la he visto ya las 3 veces acá en la Quinta (…) para mí la Mon es mi patrona, yo le rezo a ella porque para mí es todo”, contó en diálogo con Mega.

“Ella me transmite mucho a nivel emocional, siento que su voz, para mí, es algo que me eleva, siento que envuelve mi cuerpo con su voz y lo abraza a nivel espiritual (…) me conecto mucho con ella”, agregó Dolores Malena.

“El primer show yo sentí que me iba a desmayar de la emoción (…) ella transmite algo hermoso con su voz (…) yo no era consciente de lo que estaba pasando, yo solo viví el momento, y yo salí y la gente me decía: ‘Eres meme’”, cerró.

