Luto en la música: fallece el cantante y leyenda del Rock & Roll, Neil Sedaka a los 86 años / Brigitte Engl

La muerte del famoso cantante estadounidense fue informada por su familia a través de un comunicado.

Este viernes por la tarde fue informada la muerte de Neil Sedaka, legendario cantante conocido por éxitos como “Breaking Up is Hard to Do”, “Bad Blood”, “Laughter in The Rain”, entre otros.

Fue la propia familia quien informó el fallecimiento del cantante a los 86 años. “Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka”, comentaron.

“Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero sobre todo, al menos para quienes tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble que extrañaremos profundamente”, agregaron en el comunicado.

Sedaka fue parte de la generación que vio a nacer talentos como el de Barbra Streisand, Neil Diamond y Carole King.

En 2022, Neil Sedaka se retiró oficialmente de la composición de canciones y vendió su catálogo a Primary Wave Music en 2024.