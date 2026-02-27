El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el tablero diplomático este viernes al afirmar que su administración estudia una “toma de control amistosa” de Cuba. El mandatario aseguró ante la prensa que el gobierno de la isla se encuentra en conversaciones con Washington debido a la asfixiante situación financiera y de desabastecimiento que atraviesa el país caribeño. “No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros”, declaró el jefe de Estado.

Según el diagnóstico de la Casa Blanca, la nación comunista enfrenta problemas críticos que van desde la falta de divisas hasta la carencia de suministros básicos. “Como saben, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. Y ahora mismo es una nación en serios problemas, y quieren nuestra ayuda”, enfatizó Trump. En ese contexto, el presidente sugirió que Estados Unidos podría realizar acciones “muy positivas” tanto para quienes residen en la isla como para la comunidad cubana en el exilio.

El rol de Marco Rubio y el factor familiar

La gestión de esta crisis y los contactos diplomáticos han sido delegados al secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha sido una de las voces más críticas del régimen cubano. Recientemente, Rubio sostuvo que la isla requiere de un “cambio radical”, declaraciones que coinciden con una flexibilización estratégica de Washington a las exportaciones de petróleo hacia Cuba por razones netamente humanitarias.

De acuerdo con información consignada por el Miami Herald, la presión estadounidense no solo es económica. Al margen de una cumbre de la Caricom en San Cristóbal y Nieves, funcionarios cercanos a Rubio habrían mantenido una reunión con Raúl Rodríguez Castro, nieto del histórico líder Raúl Castro. Aunque Rodríguez Castro no posee un cargo oficial, es percibido como una de las figuras más influyentes en la actual estructura de poder en La Habana.

Bloqueo energético y seguridad nacional

El escenario de apertura sugerido por Trump ocurre tras meses de máxima tensión. Desde enero pasado, Estados Unidos mantiene un bloqueo energético contra la isla, fundamentado en la “amenaza excepcional” que el sistema cubano representa para la seguridad nacional estadounidense. Esta proximidad geográfica —apenas 150 kilómetros de las costas de Florida— sigue siendo el eje del recelo estratégico de Washington.

Finalmente, Trump se mostró optimista respecto a un posible giro histórico en la relación bilateral. “Desde pequeño he oído hablar de Cuba. Todos querían un cambio, y puedo ver que eso está sucediendo”, concluyó el mandatario. Pese a las señales de diálogo, la administración estadounidense mantiene la presión sobre el gobierno cubano, utilizando la crisis de recursos como principal motor para forzar una transición política en la isla.