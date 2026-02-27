;

VIDEO. Hermano de Selena estalla contra Viña 2026 tras homenaje: “Fue una falta de respeto”

El Festival de Viña vuelve a estar en el centro de la controversia tras la dura reacción de A.B. Quintanilla.

Nelson Quiroz

Fans hols a photo of Selena during the ceremony honoring singer Selena Quintanilla with a Star on the Hollywood Walk of Fame on November 3, 2017, in Hollywood, California. / AFP PHOTO / TARA ZIEMBA (Photo credit should read TARA ZIEMBA/AFP via Getty Images)

El homenaje a Selena Quintanilla en el Festival Internacional de la Cancion de Vina del Mar 2026 generó una inesperada polémica internacional.

Abraham “A.B.” Quintanilla, hermano de la fallecida artista y autor de varios de sus éxitos, cuestionó duramente la versión presentada en la Quinta Vergara.

La obertura de la quinta jornada incluyó la interpretación de “Amor prohibido” a cargo del cantante chileno Enzo Ferrada, en el marco de la competencia internacional y folclórica. Sin embargo, el resultado no fue bien recibido por el músico radicado en Estados Unidos, quien manifestó su molestia a través de redes sociales.

25 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR Veronica Villarroel , Enzo Ferrada en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: ELIZABETH IPINZA / AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

“Si vas a hacer un tributo a un ícono como Selena, por favor no destruyas su arte con música que suena peor que una pista de karaoke”, escribió en sus historias de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores.

En otro mensaje agregó que lo ocurrido “no es un homenaje, es una falta de respeto”, apuntando tanto a la calidad musical como a errores en la letra.

Posteriormente, el productor aclaró que su crítica no estaba dirigida contra Chile ni contra el certamen en sí, sino exclusivamente contra la ejecución del número. “Cuando vayan a hacer un tributo, aprendan la letra. Cambiarla o equivocarse es una falta de respeto a la artista y al arte”, sostuvo.

Selena, asesinada en 1995, es considerada una de las figuras más influyentes de la música tejana y latina, con clásicos como “Como la flor”, “Bidi bidi bom bom” y “Amor prohibido”. Su legado, defendido férreamente por su familia, sigue generando reacciones cada vez que su repertorio es reinterpretado en escenarios internacionales.

