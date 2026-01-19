FOTOS. Tres de 11 confirmados: estos son los autos de la Fórmula 1 para la temporada 2026
Red Bull, Racing Bulls y Haas fueron las primeras escuderías en mostrar cómo serán sus monoplazas para el presente año.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en plena marcha. Fue la semana pasada cuando se lanzaron los primeros coches para el 2026 con Red Bull y Racing Bulls.
Este lunes 19 de enero se sumó la escudería norteamericana Haas, quienes mostraron el monoplaza que conducirán esta temporada Esteban Ocon y Oliver Bearman.
Durante las próximas semanas de enero será el turno de Audi, Mercedes, Alpine y Ferrari. Para febrero están programados Williams, Cadillac y Aston Martin, mientras que los campeones defensores, McLaren, aún no tienen fecha de presentación.
Cabe recordar que los primeros test de prueba serán entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona (a puertas cerradas), para luego emprender rumbo a Bareín, donde entre el 11 y el 20 de febrero serán las pruebas libres 2 y 3.
Recuerda que toda la acción de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.
Fechas para los lanzamientos de equipos
- Red Bull Racing
- Racing Bulls
- Hass
- 20 de enero | Audi
- 22 de enero | Mercedes
- 23 de enero | Alpine
- 23 de enero | Ferrari
- 3 de febrero | Williams
- 8 de febrero | Cadillac
- 9 de febrero | Aston Martin
- 9 de febrero | McLaren
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.