FOTOS. Tres de 11 confirmados: estos son los autos de la Fórmula 1 para la temporada 2026

Red Bull, Racing Bulls y Haas fueron las primeras escuderías en mostrar cómo serán sus monoplazas para el presente año.

Gonzalo Miranda

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en plena marcha. Fue la semana pasada cuando se lanzaron los primeros coches para el 2026 con Red Bull y Racing Bulls.

Este lunes 19 de enero se sumó la escudería norteamericana Haas, quienes mostraron el monoplaza que conducirán esta temporada Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Durante las próximas semanas de enero será el turno de Audi, Mercedes, Alpine y Ferrari. Para febrero están programados Williams, Cadillac y Aston Martin, mientras que los campeones defensores, McLaren, aún no tienen fecha de presentación.

Cabe recordar que los primeros test de prueba serán entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona (a puertas cerradas), para luego emprender rumbo a Bareín, donde entre el 11 y el 20 de febrero serán las pruebas libres 2 y 3.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Fechas para los lanzamientos de equipos

  • Red Bull Racing
  • Racing Bulls
  • Hass
  • 20 de enero | Audi
  • 22 de enero Mercedes
  • 23 de enero | Alpine
  • 23 de enero Ferrari
  • 3 de febrero Williams
  • 8 de febrero | Cadillac
  • 9 de febrero | Aston Martin
  • 9 de febrero McLaren

