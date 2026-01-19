La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en plena marcha. Fue la semana pasada cuando se lanzaron los primeros coches para el 2026 con Red Bull y Racing Bulls.

Este lunes 19 de enero se sumó la escudería norteamericana Haas, quienes mostraron el monoplaza que conducirán esta temporada Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Durante las próximas semanas de enero será el turno de Audi, Mercedes, Alpine y Ferrari. Para febrero están programados Williams, Cadillac y Aston Martin, mientras que los campeones defensores, McLaren, aún no tienen fecha de presentación.

Cabe recordar que los primeros test de prueba serán entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona (a puertas cerradas), para luego emprender rumbo a Bareín, donde entre el 11 y el 20 de febrero serán las pruebas libres 2 y 3.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Fechas para los lanzamientos de equipos

Red Bull Racing

Racing Bulls

VCARB with another fire livery *pretends to be shocked* 😮‍💨#F1 #VCARB pic.twitter.com/svmgoWpws0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 16, 2026

Hass

Bold and dynamic 👊 Our latest challenger has arrived 😮‍💨#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/NvbOLQ1ohH — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 19, 2026