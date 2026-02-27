Detenido por robo escapa desde calabozos de la 47ª Comisaría de Las Condes

Un hombre de 30 años logró escapar la tarde de este viernes desde el calabozo de la 47ª Comisaría de Las Condes, donde permanecía detenido tras ser sorprendido robando accesorios de vehículos en la vía pública.

El sujeto había sido aprehendido en flagrancia en el estacionamiento de un supermercado ubicado en avenida Tomás Moro, luego de sustraer especies desde automóviles. Tras su detención, fue trasladado a la unidad policial para el procedimiento de rigor.

Sin embargo, una vez ingresado al calabozo, y por causas que aún se investigan, el individuo consiguió huir hacia un sector posterior del recinto, escapando posteriormente por calles aledañas.

Desde Carabineros de Chile confirmaron la fuga e informaron que se instruyó una investigación administrativa “para determinar eventuales responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan”.

Asimismo, señalaron que se mantienen diligencias para dar con el paradero del prófugo y que el hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.