Camioneta habría intentado adelantarlo: Minibus con pasajeros se vuelca en Las Condes y deja varios heridos

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en Avenida Kennedy, en dirección de poniente a oriente, a la altura de Manquehue y a pocos metros de la salida por Jerónimo de Alderete, en la comuna de Las Condes.

El hecho involucró a un minibús con cinco ocupantes, que terminó completamente volcado, dejando a cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, una camioneta habría colisionado con el minibús al intentar adelantar, provocando que este último perdiera el control.

Producto del impacto, el vehículo menor se arrastró por varios metros sobre la calzada antes de volcar, quedando con daños de consideración y generando una situación de alto riesgo para los pasajeros y conductores.

Equipos de Carabineros se encuentran realizando las pericias correspondientes para establecer con precisión la dinámica del accidente y eventuales responsabilidades.

Mientras que el tránsito se mantiene parcialmente habilitado, con solo una pista disponible, lo que ha generado una alta congestión vehicular en el lugar.