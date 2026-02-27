Corte de luz en Santiago este sábado 28 de febrero: Enel anuncia interrupciones en 4 comunas de la RM

En medio del último fin de semana de febrero, la empresa Enel informó que al menos cuatro comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz programados durante este sábado 28 de febrero.

Según la compañía, las interrupciones se deben a trabajos de modernización y ampliación de la red eléctrica en la capital.

Las autoridades y la empresa recomendaron a los vecinos de los sectores afectados desconectar sus electrodomésticos de forma preventiva antes del inicio de las obras, con el fin de evitar posibles daños por golpes de corriente al momento del restablecimiento del suministro.

Detalle de los cortes por comuna

La duración de los trabajos variará según el sector, alcanzando en algunos puntos de la capital hasta las ocho horas continuas sin energía.

Santiago: desde las 09:00 horas a las 15:00 horas.

San Joaquín: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

La Florida: desde las 09:30 horas a las 17:30 horas.

La Reina: desde las 10:30 horas a las 17:00 horas.