;

Corte de luz en Santiago este sábado 28 de febrero: Enel anuncia interrupciones en 4 comunas de la RM

La compañía señaló que la interrupción del suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar el servicio. Revisa acá los horarios y las zonas afectadas.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este sábado 28 de febrero: Enel anuncia interrupciones en 4 comunas de la RM

En medio del último fin de semana de febrero, la empresa Enel informó que al menos cuatro comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz programados durante este sábado 28 de febrero.

Según la compañía, las interrupciones se deben a trabajos de modernización y ampliación de la red eléctrica en la capital.

Revisa también:

ADN

Las autoridades y la empresa recomendaron a los vecinos de los sectores afectados desconectar sus electrodomésticos de forma preventiva antes del inicio de las obras, con el fin de evitar posibles daños por golpes de corriente al momento del restablecimiento del suministro.

Detalle de los cortes por comuna

La duración de los trabajos variará según el sector, alcanzando en algunos puntos de la capital hasta las ocho horas continuas sin energía.

  • Santiago: desde las 09:00 horas a las 15:00 horas.
ADN
  • San Joaquín: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
ADN
  • La Florida: desde las 09:30 horas a las 17:30 horas.
ADN
  • La Reina: desde las 10:30 horas a las 17:00 horas.
ADN

Contenido patrocinado

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad