VIDEO. “El Monstruo es el que decide”: alcaldesa Ripamonti confirma que Mon Laferte cumple requisitos para Gaviota de Platino en Viña 2026

La jefa comunal aseguró que la cantante reúne las condiciones para el galardón especial del certamen.

Nelson Quiroz

Sandra Zeballos

Agencia Uno

Agencia Uno

La edición 2026 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar avanza con altas expectativas y con un debate que se instaló con fuerza en la previa: la eventual entrega de la Gaviota de Platino a Mon Laferte.

El máximo galardón del certamen, entregado solo en contadas ocasiones y reservado para trayectorias excepcionales, volvió al centro de la conversación en redes sociales, donde seguidores de la artista han impulsado la idea de que este 2026 podría ser el momento indicado.

La discusión no es menor: el decreto municipal N°1530 establece como requisito excluyente contar con al menos 30 años de trayectoria profesional, además de un vínculo sostenido con el Festival.

En paralelo, la cantante vivirá un hito personal al ser nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar, un reconocimiento largamente solicitado por vecinos y concejales. Su tercera presentación en la Quinta Vergara, sumada a su consolidación internacional, ha elevado la expectativa en torno a lo que pueda ocurrir sobre el escenario.

¡Sí cumple con los requisitos!

En conversación con ADN, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, abordó directamente la posibilidad de la Gaviota de Platino y despejó dudas.

La jefa comunal afirmó que, a su juicio, la artista “ya cumple todos los requisitos” y que no sería necesario modificar ninguna norma para que pueda optar al reconocimiento.

“Sobre la Gaviota de Platino, ahí ya perdemos control. El monstruo es el que decide (...) hay muchos artistas que se han presentado en estos días que cumplen todos los requisitos. Ella estudió en Viñalmar a los 12 años, y formalizó su carrera profesional. Sin embargo, creo que el único que entrega el monstruo y que define esta noche son las personas”, expresó.

De concretarse, sería uno de los momentos más simbólicos del Festival 2026: una artista nacida y formada en la ciudad que regresa consagrada y con la posibilidad de alcanzar el máximo honor que entrega Viña.

