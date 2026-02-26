Confirman muerte por Hanta en Limache: síntomas, riesgos y qué se sabe del fallecido en la región de Valparaíso / Karen Kasmauski

La red de salud de la Región de Valparaíso se encuentra en estado de vigilancia tras la confirmación de la primera víctima fatal por Hantavirus de este 2026. El fallecido, un hombre de 60 años con residencia en la comuna de Limache, perdió la vida luego de ser ingresado al Hospital Biprovincial de Quillota-Petorca. Aunque el test rápido inicial ya sugería la presencia del patógeno, el Instituto de Salud Pública (ISP) ratificó el diagnóstico tras analizar las muestras de laboratorio.

Ante el deceso, la Seremi de Salud de Valparaíso desplegó protocolos de investigación epidemiológica y de zoonosis en el entorno del paciente. El objetivo de las autoridades es doble: descartar la existencia de otros brotes en la zona de Limache y realizar un levantamiento ambiental para identificar posibles focos de presencia del ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus), principal vector de la enfermedad.

De acuerdo con la información técnica del ISP, el Hantavirus es una afección zoonótica de alta complejidad que se transmite al ser humano mediante la inhalación de aerosoles provenientes de las heces, orina o saliva de roedores infectados.

La patología suele comenzar como un cuadro gripal severo —caracterizado por fiebre, dolores musculares y náuseas— que puede derivar rápidamente en un síndrome cardiopulmonar, condición que presenta una de las tasas de mortalidad más elevadas en el país.

Durante el verano, refuerza el autocuidado y mantente atento a los signos de alerta del Virus Hanta, una enfermedad viral grave.



🛑 Ante la presencia de estos síntomas, busca atención médica inmediata.



📞 Salud Responde: 600 360 7777

Más información en https://t.co/BoA8H8IX3u pic.twitter.com/qlwoXHuZO0 — SEREMI de Salud Región Valparaíso (@SaludSsrv) February 26, 2026

Recomendaciones y medidas de seguridad

Frente a la detección de este caso único en lo que va del año, el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas, hizo un llamado urgente a la precaución, especialmente para quienes residen o visitan sectores rurales. El personero enfatizó que el autocuidado es la herramienta principal para evitar el contacto con el virus. “Es fundamental la prevención, sobre todo para personas que realizan actividades al aire libre o transitan por zonas semirrurales”, señaló la autoridad.

Entre las directrices sanitarias entregadas, se destaca la necesidad de ventilar por 30 minutos cualquier bodega o cabaña que haya permanecido cerrada, además del uso obligatorio de mascarillas y guantes al realizar labores de limpieza en leñeras o espacios con maleza. Asimismo, se recomendó el sellado de grietas en las viviendas y el almacenamiento de alimentos en recipientes herméticos para no atraer a los roedores.

Detección temprana: La clave para la supervivencia

Las autoridades sanitarias recordaron que los síntomas del Hantavirus pueden confundirse fácilmente con otras virosis comunes. Por ello, la instrucción es acudir de inmediato a un centro de urgencias si una persona presenta dificultad respiratoria o fiebre alta tras haber estado en contacto con zonas boscosas, vegetación densa o lugares con rastro de ratones.