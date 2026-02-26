Nuevos incendios forestales en La Araucanía: hay tres focos bajo alerta roja y dos detenidos

Durante este jueves, la Región de La Araucanía volvió a enfrentar una jornada compleja por incendios forestales, luego que fuertes ráfagas de viento y altas temperaturas favorecieran la rápida propagación de tres focos activos en las provincias de Malleco y Cautín.

Las condiciones meteorológicas —con vientos superiores a los 40 kilómetros por hora y temperaturas que bordearon los 30 grados— generaron un escenario propicio para la expansión del fuego, dificultando el trabajo de los equipos de emergencia, especialmente en zonas de difícil acceso con quebradas y vegetación boscosa.

Los incendios

Uno de los focos más relevantes se mantiene en la comuna de Galvarino, correspondiente al incendio denominado Llenquehue 3 que ha consumido cerca de 200 hectáreas y continúa activo bajo alerta roja.

En Lumaco, el incendio Lumaquina ha afectado alrededor de 60 hectáreas y también permanece con la misma condición de alerta, debido a la complejidad del terreno y el riesgo de propagación.

En tanto, en la comuna de Perquenco, el incendio Guacolda 2 ha consumido 278 hectáreas y durante la tarde del miércoles obligó a activar el sistema de mensajería SAE para evacuar viviendas, luego que el fuego avanzara peligrosamente hacia sectores habitados.

La directora regional de CONAF, María Teresa Huentequeo, explicó que “en el incendio Guacolda 2, que ya tiene una afectación de 278 hectáreas, el fuego incluso llegó casi a tres metros de las viviendas. El incendio ya en este momento podemos decir que está especialmente en el flanco que estaba amenazando a las viviendas.

“Sin embargo, el incendio todavía está activo, seguimos avanzando en la protección de los territorios, de las comunas, pero por supuesto también en la protección de las viviendas y de la vida de las personas”, añadió.

Actualmente, Guacolda 2 se encuentra contenido en su flanco más crítico, aunque sigue activo al interior del perímetro delimitado. A esta hora no presenta amenaza directa a viviendas.

Condiciones meteorológicas

Para esta jornada se esperan temperaturas entre 24 y 25 grados, cielo parcialmente nublado y presencia de ráfagas de viento, lo que podría generar nuevas complicaciones en el control de los focos activos.

En paralelo, se informó la detención de dos personas por su presunta responsabilidad en el inicio de incendios forestales.

Uno de los casos ocurrió en Padre Las Casas, donde el fuego logró ser controlado antes de superar una hectárea. El segundo se registró en Angol. En ambos episodios, el origen habría sido el uso de maquinaria que generó chispas, provocando la ignición de material vegetal.