Nuevo CESFAM en el centro de Santiago rescata histórica bóveda del siglo XX en pleno Barrio Yungay

El nuevo CESFAM Erasmo Escala, ubicado en el Barrio Yungay, se prepara para abrir sus puertas en marzo con una particularidad inédita en la red de salud pública: la integración de un hallazgo arqueológico del siglo XX al corazón del recinto.

Se trata de una antigua bóveda del sistema de alcantarillado de Santiago, que podrá ser observada por los usuarios a través de un piso vidriado en el acceso principal del centro de salud.

El proyecto, impulsado por la Municipalidad de Santiago, busca aliviar la alta demanda del CESFAM Ignacio Domeyko, que actualmente atiende a más de 85 mil personas. Con una superficie de más de 2.500 metros cuadrados y una inversión superior a los $3 mil millones, el nuevo establecimiento permitirá ampliar la cobertura de la atención primaria para al menos 30 mil vecinos del sector poniente de la comuna.

Un CESFAM que une salud y patrimonio

Durante el inicio de las obras, en 2015, se detectó una bóveda de cañón perteneciente al antiguo sistema de alcantarillado de inicios del siglo XX, lo que obligó a suspender la construcción por dos años. El hallazgo fue conservado bajo la supervisión del Consejo de Monumentos Nacionales y finalmente incorporado al diseño definitivo del recinto.

El alcalde Mario Desbordes destacó el inicio de la marcha blanca del centro, señalando que “este CESFAM es largamente esperado por las vecinas y vecinos de Santiago y permitirá fortalecer el acceso y la calidad de la atención primaria”. Además, subrayó que el nuevo dispositivo reducirá traslados y tiempos de espera para miles de personas del sector.

En la misma línea, la directora de Salud de Santiago, Jessica Pradenas, afirmó que “la inauguración de este centro ampliará la cobertura y mejorará el acceso a la salud, consolidando un modelo de atención más integral y equitativo”**.

El CESFAM contará con 21 box de atención, seis boxes dentales, tres ginecológicos, vacunatorio, áreas de rehabilitación, farmacia y espacios destinados a salud mental, nutrición y promoción de la salud. Su directora, Caterina Unda, enfatizó que el enfoque estará puesto en el trabajo comunitario y el buen trato hacia los usuarios.

Con esta iniciativa, el nuevo CESFAM Erasmo Escala no solo refuerza la red de atención primaria, sino que también pone en valor la memoria histórica de Santiago, integrando patrimonio y salud en un mismo espacio.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar