PREVIA. Ñublense vs Universidad Católica: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV por el Campeonato Nacional

Los ‘Diablos Rojos’ quieren seguir en racha ante los ‘cruzados’ que no se quieren escapar de los primeros puestos. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Ñublense recibe en Chillán a la Universidad Católica por la Liga de Primera

Este viernes por la tarde, la acción de la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 arranca con dos partidos, eso sí estando todas las miradas puestas en lo que será el día domingo.

Esto porque aquel día no solo se juega el Superclásico 199 del fútbol chileno entre los dos equipos más grandes del país, sino que más tarde, Ñublense y la UC estarán cerrando la nueva fecha del Campeonato Nacional.

El cuadro local va por la cima del torneo. De darse algunos resultados, ganándole a la UC podría quedar como el nuevo líder del fútbol chileno en Primera División, por lo que el triunfo ante los ‘cruzados’ se hace obligatorio.

Al frente tendrá a un cuadro ‘precordillerano’ que de local se hace fuerte en el Claro Arena, pero de visita cambia totalmente. Por lo mismo es que buscarán sumar puntos que le permitan mejorar aquella imagen.

Ñublense vs. la UC en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Ñublense y la Universidad Católica, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 1 de marzo

  • 20:30 hrs | Ñublense vs. Universidad Católica | Bicentenario Nelson Oyarzún

