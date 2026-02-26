Milo J anuncia concierto en Chile tras su paso por Viña 2026: fecha, lugar y venta de entradas / Getty Images

El cantante argentino Milo J se presentará este viernes 27 de febrero en el Festival de Viña 2026. No obstante, previo a su pase por la Quinta Vergara el trasandino anunció que realizará otro concierto en nuestro país.

En el marco de la conferencia de prensa previa a su presentación en la Ciudad Jardín, el cantante reveló que se presentará en Chile en los próximos meses en otro recinto.

Su anuncio, se produce en el contexto de la gira que emprenderá para presentar su nuevo disco “La vida era más corta”.

¿Cuándo y dónde se presentará Milo J en Chile?

Según informó el propio Milo J, su concierto en Chile está agendado para el próximo 23 de mayo en el Estadio Monumental, en la comuna de Macul, en la región Metropolitana.

La preventa de entradas se llevará a cabo el próximo 3 de marzo a partir de las 10:00 horas de la mañana en la plataforma PuntoTicket.

En tanto, la venta general de entradas estará disponible desde el próximo jueves 5 de marzo a las 10:30 horas, mediante la misma plataforma.