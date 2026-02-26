;

Manifestantes se reúnen en el estreno de Scream 7 tras el despido de Melissa Barrera por su apoyo a Palestina

Manifestantes se reunieron fuera de los estudios Paramount en Los Ángeles para apoyar a la actriz expulsada de la saga por sus publicaciones sobre el genocidio en Gaza.

Pablo Castillo

Manifestantes se reúnen en el estreno de Scream 7 tras el despido de Melissa Barrera por su apoyo a Palestina

Un grupo de manifestantes llegó la noche del miércoles hasta las afueras del estreno de Scream 7 en los estudios Paramount de Los Ángeles, donde realizaron una protesta para pedir el boicot a la película en señal de apoyo a Palestina.

Las personas se concentraron en los alrededores del recinto con banderas, tambores y megáfonos, desde donde lanzaron consignas contra la productora y a favor de la causa palestina. Entre los cánticos que se escucharon estaban “Paramount, Paramount, ¿qué dices?” y “¡Palestina vivirá por siempre!”.

La indignación se debe a la salida de la exprotagonista de la saga, Melissa Barrera, quien fue despedida tras una serie de posteos en redes sociales donde se mostrabaja en contra del genocidio que lleva a cabo Israel.

En sus publicaciones, acusó a Israel de “genocidio y limpieza étnica”. También compartió una publicación de la revista Jewish Currents que hablaba sobre la distorsión del Holocausto para beneficiar a la industria armamentística israelí.

Poco después, la productora Spyglass Media Group confirmó que decidió apartar a la actriz de la franquicia debido a esas publicaciones.

Su compañera de reparto Jenna Ortega abandonó la película poco después, alegando conflictos de agenda, al igual que el director original Christopher Landon, quien afirmó haber recibido amenazas de muerte tras el despido de Barrera.

La cinta, que se estrena este viernes, sigue a Sidney Prescott mientras se traslada a Woodsboro en busca de una vida tranquila junto a su hija, pero Ghostface regresa para arruinarlo todo.

