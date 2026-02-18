85 países manifiestan condena a Israel por ocupación de Cirsjordania: Alemania, Reino Unido, Uruguay y México entre los firmantes

Fuerzas israelíes demuelen un edificio de dos pisos propiedad de palestinos durante una incursión militar en Cisjordania. (Foto de Issam Rimawi/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Un total de 85 Estados miembros de la ONU difundieron este martes una declaración conjunta en la que cuestionan las acciones recientes de Israel en Cisjordania, calificándolas como una ampliación de su “presencia ilegal” en el territorio.

En el documento, los países piden que esas medidas sean revertidas “de inmediato” y manifiestan su oposición a cualquier intento de anexión del territorio palestino ocupado.

La declaración cuenta además con el respaldo de la Unión Europea y la Liga Árabe, y reafirma que la constitución de un Estado palestino es la única vía posible para alcanzar una paz duradera. Cisjordania es considerada por la legalidad internacional, junto a la Franja de Gaza y Jerusalén Este, como parte del territorio destinado a conformar un futuro Estado palestino.

“Condenamos enérgicamente las decisiones unilaterales adoptadas por Israel”, señala el texto, que acusa al Gobierno israelí de incumplir obligaciones establecidas en el derecho internacional.

Entre los países que suscriben la declaración figuran España, Francia y Alemania, así como China y Rusia. El pronunciamiento, sin embargo, no plantea sanciones ni la suspensión de relaciones comerciales con Israel.

Un miembro de la familia Salhab llora sentado sobre los escombros de un edificio de departamentos después de que fuera demolido por bulldozers israelíes. (Foto de HAZEM BADER / AFP vía Getty Images) / HAZEM BADER Ampliar

En el mismo documento, los firmantes reiteran su rechazo a cualquier iniciativa que modifique la demografía, el carácter o el estatus de los territorios ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Este.

La tensión aumentó el domingo pasado, cuando el Ejecutivo israelí aprobó un plan para iniciar el registro de tierras en determinadas zonas de Cisjordania, lo que en la práctica supone consolidar la propiedad permanente sobre esos terrenos.

La decisión contradice una orden emitida en 1968 por un tribunal militar israelí que suspendió ese tipo de registros al considerar que el derecho internacional prohíbe aplicar ese procedimiento en territorios ocupados.

Paises firmantes: