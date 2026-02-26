“El transformismo marcó un antes y un después”: mundo del drag chileno reacciona al paso de Asskha Sumathra por Viña 2026

25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR La humorista Asskha Sumatra realiza conferencia de prensa posterior a su presentación en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO / Oscar Guerra

La presentación de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar 2026 no solo marcó un hito para el humor en la Quinta Vergara, sino que también movilizó al mundo del transformismo chileno.

En bares, eventos y encuentros organizados por la comunidad LGBTQ+, la rutina se vivió “como la final del mundial”, según describen sus propias protagonistas.

25 de febrero de 2025/VIÑA DEL MAR Karen Doggenweiler conversa con la humorista Asskha Sumatra, luego de que se le entregaran las gaviotas de plata y oro en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

“LaProhibida estaba lleno, toda la gente quería ver a Asskha en su casa (el bar donde trabaja) y el ambiente era 100 % cariño y apoyo por verla triunfar”, contó a ADN Morganne LaMorte, host y compañera de trabajo de la triunfadora de Viña 2026.

“En el minuto que sonó la música, quedó todo el bar en silencio, mirándose, tratando de descifrar lo que se sentía un corte abrupto o fuera de protocolo. En ese minuto todos comenzaron a pifear a la pantalla, como se veía en vivo”, sumó.

¡Histórico!

En esa línea, Juicy Elektra, drag queen chilena, reconoce que la noche fue intensa. “Tenía la guatita apretada. Era un hecho histórico. Verla hacer reír a la Quinta fue muy gratificante, muy lindo para ella y para todo el mundo del transformismo”, afirmó.

Sin embargo, el abrupto cierre encendió las alarmas: “Se vio muy incómodo. Todos pensamos que la cortaron. Haya sido o no así, se sintió como una falta de respeto”.

Desde Las Gansas, el actor César Muñoz relató que la presentación se siguió en pantalla gigante junto a decenas de personas.

“La energía era de celebración. Ver a una transformista triunfar en ese escenario era fantástico”, comentó. Pero el final generó desconcierto: “Fue raro, caótico”.

La contraparte de Las Gansas, Luis Aliste, artista que da vida a Kmila Manson, expuso: “Me pareció desafortunado, mal manejado, que no le hayan dado ni siquiera un segundo para agradecer las gaviotas y para despedirse de la gente".

Sobre las razones, las opiniones apuntan a posible censura. “La Asskha nunca ha sido una transformista ‘de humor correcto’ en sus shows en vivo (...) Yo creo que hubo un poco de censura”, sostuvo César.

Pese a la controversia, el consenso en el mundo drag es claro: el paso de Asskha por Viña abre una puerta histórica.

“Es la máxima oportunidad de profesionalizar el rubro de la comedia, del transformismo”, subrayó Luis, lo que fue apoyado tanto por su compañero como por Juicy, apuntó a esto mismo.

“El transformismo en Chile ha crecido un montón, y esto es uno de muchos caminos en los cuales estamos llegando a poder cubrir nuevos espacios y lugares donde era impensado llevar un transformista, y siento que para que ella esté ahí va a ser algo que va a marcar generaciones", añadió.

En misma sintonía, pero con foco en Sumathra, Morgenne agregó: “Hay que decir que es un logro personal de Asskha, el fruto de sus 20 años de trabajo, de sus sacrificios y de cultivar la rama más difícil, que es la comedia y el humor. Es importante darle importancia a su trabajo como persona individual".

Sin embargo, quiso cerrar exponiendo: “Obviamente sienta un precedente para Chile, mostrando que el trabajo de los transformistas es importante y valioso. Porque la Quinta Vergara anoche se rio, disfrutó y claramente quería más".