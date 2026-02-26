;

Acusan al gobierno de Trump de realizar el “mayor encubrimiento de la historia” por los archivos Epstein

Un documento del FBI de 2025 en la base de datos no incluye una evaluación de la mujer alega que conoció a Trump a través del fallecido financiero y que la agredió cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

Información de

DW

Pablo Castillo

(Photo by AFP via Getty Images)

(Photo by AFP via Getty Images)

Este jueves, el Partido Demócrata acusó a la administración de Donald Trump de llevar a cabo “el mayor encubrimiento gubernamental de la historia moderna”, después que medios estadounidenses informaran que el gobierno omitió documentos del archivo de Jeffrey Epstein que mencionan al mandatario de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia ha publicado millones de páginas de archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en virtud de una ley de transparencia promulgada el año pasado. Sin embargo, la emisora pública NPR encontró vacíos en los archivos vinculados a una denuncia de agresión sexual presentada en 2019 por una mujer contra Trump.

El republicano ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna y sostiene que la publicación de los llamados “Archivos Epstein” del Departamento de Justicia lo exonera.

Revisa también:

ADN

Los índices y números de serie adjuntos al material de investigación sobre la red de tráfico de Epstein indican que agentes del FBI realizaron cuatro entrevistas con la denunciante, y escribieron resúmenes y notas anexas, según la emisora citada.

En la base de datos pública solo aparece un resumen centrado en gran medida en las acusaciones de la mujer contra Epstein. Los otros tres resúmenes y las notas relacionadas no están disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia, según la revisión del sistema de numeración de documentos. El diario The New York Times y la cadena MS NOW informaron de hallazgos similares.

Legisladores demócratas exigen respuestas

De acuerdo con la investigación, la denunciante contactó por primera vez a las autoridades en julio de 2019, poco después del arresto de Epstein por cargos federales de tráfico sexual.

Referencias internas posteriores en los archivos publicados señalan que la mujer alega que conoció a Trump a través del fallecido financiero y que la agredió a mediados de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

Un documento del FBI de 2025 en la base de datos pública relata esa denuncia, pero no incluye una evaluación de su credibilidad. Los memorandos detallados de las entrevistas de seguimiento, realizadas en agosto y octubre de 2019, según los índices, no están incluidos.

ADN

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 12 (Photo by Leon Neal/Getty Images) / Leon Neal

Robert García, el demócrata de mayor rango del Comité de Supervisión, afirmó que los legisladores demócratas “pueden confirmar que el Departamento de Justicia parece haber ocultado ilegalmente entrevistas del FBI con esta sobreviviente”.

García añadió que los demócratas abrirían una investigación paralela y exigirían que los expedientes faltantes sean entregados al Congreso.

Departamento de Justicia niega irregularidades

En un comunicado publicado la noche del miércoles, el Departamento de Justicia afirmó que está revisando sus archivos sobre Epstein para ver si alguno fue manejado “de forma indebida”, pero negó haber cometido irregularidades.

“Si se determinara que algún documento fue etiquetado de forma indebida durante el proceso de revisión y responde a lo dispuesto en la Ley, el Departamento, por supuesto, lo publicará, de conformidad con la ley”, añadió la cartera de justicia.

ADN

Pasajeros suben a un autobús en un paradero que exhibe un cartel con una cita de 2002 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en Londres el 3 de septiembre de 2025. Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por presunta trata sexual de menores. Él y Trump fueron amigos en el pasado, y medios estadounidenses han informado que el nombre del presidente figuraba entre los cientos encontrados en los llamados archivos Epstein, aunque no se ha presentado evidencia de irregularidades. Se espera que Trump visite el Reino Unido más adelante en septiembre para una segunda visita de Estado. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP vía Getty Images) / JUSTIN TALLIS

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad