;

EE.UU. advierte a Cuba que “responderemos como corresponde” tras muerte de cuatro personas en lancha

Un tiroteo en aguas cubanas dejó cuatro muertos en una lancha con matrícula de Florida, elevando las tensiones entre ambos países.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Un grave incidente marítimo volvió a tensionar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de un enfrentamiento entre guardacostas cubanos y una lancha rápida con matrícula de Florida, interceptada en aguas territoriales de la isla, según confirmó este miércoles el Ministerio del Interior cubano.

De acuerdo con la versión oficial, el hecho ocurrió a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, cuando una embarcación de las Tropas Guardafronteras intentó identificar a la lancha estadounidense.

Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, aseguró el comunicado, lo que habría motivado la respuesta armada. En el intercambio también resultó herido el comandante del buque cubano, mientras que los lesionados de la lancha fueron evacuados y recibieron atención médica.

Revisa también:

ADN

EE.UU. anuncia respuesta y pide verificación independiente

La reacción de Washington no se hizo esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país responderá una vez que cuente con información verificada. “No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, señaló durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Rubio subrayó que, hasta ahora, los antecedentes disponibles provienen exclusivamente de las autoridades cubanas y que la administración del presidente Donald Trump busca “información independiente”. Además, confirmó que la embajada estadounidense en La Habana solicitó acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su estado y versión de los hechos.

Desde Cuba, el Ministerio del Interior sostuvo que los diez ocupantes de la embarcación “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, asegurando que se incautaron fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos artesanales, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje. Según La Habana, todos los involucrados serían cubanos residentes en EE.UU., varios con antecedentes delictuales.

El episodio se produce en un contexto de alta tensión diplomática, marcado por el bloqueo petrolero impuesto por Washington y la crisis energética que atraviesa la isla. Desde Moscú, Rusia calificó el hecho como una “provocación agresiva” de Estados Unidos, mientras crece la presión internacional por una investigación transparente.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad