EE.UU. advierte a Cuba que “responderemos como corresponde” tras muerte de cuatro personas en lancha

Un grave incidente marítimo volvió a tensionar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de un enfrentamiento entre guardacostas cubanos y una lancha rápida con matrícula de Florida, interceptada en aguas territoriales de la isla, según confirmó este miércoles el Ministerio del Interior cubano.

De acuerdo con la versión oficial, el hecho ocurrió a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, cuando una embarcación de las Tropas Guardafronteras intentó identificar a la lancha estadounidense.

“Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, aseguró el comunicado, lo que habría motivado la respuesta armada. En el intercambio también resultó herido el comandante del buque cubano, mientras que los lesionados de la lancha fueron evacuados y recibieron atención médica.

EE.UU. anuncia respuesta y pide verificación independiente

La reacción de Washington no se hizo esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país responderá una vez que cuente con información verificada. “No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, señaló durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Rubio subrayó que, hasta ahora, los antecedentes disponibles provienen exclusivamente de las autoridades cubanas y que la administración del presidente Donald Trump busca “información independiente”. Además, confirmó que la embajada estadounidense en La Habana solicitó acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su estado y versión de los hechos.

Desde Cuba, el Ministerio del Interior sostuvo que los diez ocupantes de la embarcación “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”, asegurando que se incautaron fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos artesanales, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje. Según La Habana, todos los involucrados serían cubanos residentes en EE.UU., varios con antecedentes delictuales.

El episodio se produce en un contexto de alta tensión diplomática, marcado por el bloqueo petrolero impuesto por Washington y la crisis energética que atraviesa la isla. Desde Moscú, Rusia calificó el hecho como una “provocación agresiva” de Estados Unidos, mientras crece la presión internacional por una investigación transparente.