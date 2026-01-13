¿Usaron ChatGPT para la última temporada? Imagen en documental de Stranger Things enciende polémica en los fans de la serie

Una captura incluida en el documental One Last Adventure: The Making Of Stranger Things 5 generó especulación entre seguidores de la serie, luego de que algunos identificaran una supuesta pestaña de ChatGPT abierta en el computador de los hermanos Matt y Ross Duffer durante una sesión de escritura.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y abrió el debate entre los fans. “¿Los hermanos Duffer realmente usaron ChatGPT para este guión?”, escribió un usuario.

the duffer brothers deadass using chatgpt for s5 script omfgnnmhgxxxv pic.twitter.com/jeAvt2VYXF — Eri (@aeuphroic) January 12, 2026

Mientras otros cuestionaron si la inteligencia artificial pudo influir en la última temporada de la producción de Netflix, que ha sido catalogada como mediocre.

No obstante, según reportó NME, otros seguidores señalaron que la escena correspondería a una grabación de hace cerca de tres años, anterior a la masificación de herramientas como ChatGPT, lo que relativiza la acusación.

La controversia se da en medio de la división por el final abierto de la serie, que dejó el destino de Eleven en suspenso y llevó a los propios creadores a admitir su arrepentimiento por haber entregado explicaciones públicas tras el estreno del episodio final.