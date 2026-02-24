Julio Iglesias demanda a la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, por referirse a él como “abusador sexual”

El cantante español Julio Iglesias inició acciones legales tras las acusaciones de agresión sexual presentadas por dos extrabajadoras en una denuncia ante la Audiencia Nacional, causa que fue archivada en enero por falta de competencia (el tribunal no tenía competencia para investigar la veracidad de los hechos).

Esta semana, Iglesias presentó una demanda de conciliación contra la vicepresidenta española Yolanda Díaz por declaraciones realizadas en redes sociales y en televisión. La defensa del artista considera que la ministra hizo afirmaciones injuriosas al atribuirle directamente conductas como abusos sexuales y condiciones de esclavitud hacia sus trabajadoras.

La demanda de conciliación es el paso previo a una eventual querella por injurias o calumnias. En ella, el cantante solicita que Díaz se retracte públicamente, reconozca el daño causado y pague una indemnización acorde a la difusión que tuvieron sus declaraciones.

Entre los antecedentes citados aparece un mensaje publicado por Díaz el 13 de enero en Bluesky, donde calificó de escalofriantes los testimonios de las extrabajadoras y habló de abusos sexuales y de una estructura de poder basada en la agresión.

Al día siguiente, en una entrevista televisiva, la vicepresidenta afirmó: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico. Se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que, además, estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”.

“Las mujeres ya no nos callamos”

Los abogados de Iglesias sostienen que la vicepresidenta vulneró su derecho a la presunción de inocencia al presentar como víctimas a las denunciantes sin que los hechos estuvieran acreditados.

Tras conocerse la demanda, Díaz publicó un mensaje en Bluesky en el que señala: “Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”.