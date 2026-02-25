;

VIDEO. Piare con P revela el consejo clave de Chiqui Aguayo antes de debutar en Viña 2026: “Prepárate como...”

La comediante confesó la frase que cambió su preparación para enfrentar al “Monstruo” en la Quinta Vergara.

Nelson Quiroz

Instagram Piare con P

Instagram Piare con P

A horas de subir por primera vez al escenario de la Quinta Vergara, Piare con P compartió el consejo que marcó su camino hacia el Festival de Viña del Mar 2026.

En conferencia de prensa, la comediante confesó que una frase de Chiqui Aguayo, triunfadora en el humor del certamen, fue determinante en su preparación para enfrentar al temido “Monstruo”.

“Escuché un consejo que un día dio la Chiqui Aguayo: si querís llegar al Festival, tenís que prepararte como que ya estuvieses confirmada. Y así lo fui haciendo”, reveló.

La humorista, que ha construido su identidad artística a partir de sus vivencias, incluyendo su experiencia como hija de carabinero, aseguró que durante el último año trabajó con disciplina absoluta, puliendo su material y enfocándose en consolidar una rutina “festivalera y lo más transversal posible”.

Según explicó, el consejo no solo la impulsó a escribir más, sino también a ordenar su carrera con mentalidad de escenario grande. “Este año me enfoqué como si ya estuviera lista. Y se dio”, afirmó, destacando que hoy enfrenta el desafío con una tranquilidad que incluso la sorprende.

Con 42 años y nueve dedicados al stand-up, Piare con P apuesta a que la preparación constante, más que el talento o la suerte, sea la clave para conquistar a la Quinta Vergara. Y si algo dejó claro en la previa, es que su llegada a Viña no fue improvisada: fue planificada como si el sueño ya estuviera firmado.

