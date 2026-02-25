A horas de que Yandel suba al escenario del Festival de Viña del Mar 2026, una de las sorpresas ya está confirmada: Soür, su hijo, se presentará junto a él en la Quinta Vergara.

“Sí, voy a cantar mañana. Tengo los nervios superfuertes. Siento que va a ser el público más grande en el que he cantado”, confesó el joven artista ante la prensa, minutos antes de la conferencia oficial del reguetonero puertorriqueño.

Será su primera vez en Chile y también su debut en el emblemático escenario viñamarino.

Soür, nombre artístico de Adrián Veguilla Espada, de 24 años, no solo es el hijo de una leyenda del género urbano, sino también productor musical. De hecho, comenzó trabajando tras bambalinas en discos de su padre antes de lanzarse como solista. “Soy bien detallista. Me fijo en la calidad, en cómo suena el volumen, la mezcla. Eso es lo más importante”, explicó.

Su carta de presentación es “Everyday”, sencillo grabado en Miami junto al DJ Alejandro Almez. El tema explora el “rage”, un estilo que mezcla trap, punk y electrónica, popularizado en Estados Unidos por artistas como Travis Scott.

El show en Viña tendrá un componente especial: será en formato sinfónico. Yandel incluso recreó “Everyday” con arreglos de violines y orquesta. “Se escucha bien profesional, bien nuevo. Tiene adrenalina”, aseguró Soür.

Así, Viña 2026 no solo marcará el regreso de Yandel en solitario, tras su histórica presentación con Wisin, sino también la irrupción de una nueva generación que busca abrirse paso con sonido propio.