;

VIDEO. Hijo de Yandel debuta en la Quinta Vergara: ¿Quién es Soür, el artista que cantará en Viña 2026?

El joven cantante acompañará a su padre en el show sinfónico en el certamen.

Nelson Quiroz

INSTAGRAM

INSTAGRAM

A horas de que Yandel suba al escenario del Festival de Viña del Mar 2026, una de las sorpresas ya está confirmada: Soür, su hijo, se presentará junto a él en la Quinta Vergara.

“Sí, voy a cantar mañana. Tengo los nervios superfuertes. Siento que va a ser el público más grande en el que he cantado”, confesó el joven artista ante la prensa, minutos antes de la conferencia oficial del reguetonero puertorriqueño.

Será su primera vez en Chile y también su debut en el emblemático escenario viñamarino.

Soür, nombre artístico de Adrián Veguilla Espada, de 24 años, no solo es el hijo de una leyenda del género urbano, sino también productor musical. De hecho, comenzó trabajando tras bambalinas en discos de su padre antes de lanzarse como solista. “Soy bien detallista. Me fijo en la calidad, en cómo suena el volumen, la mezcla. Eso es lo más importante”, explicó.

Revisa también

ADN

Su carta de presentación es “Everyday”, sencillo grabado en Miami junto al DJ Alejandro Almez. El tema explora el “rage”, un estilo que mezcla trap, punk y electrónica, popularizado en Estados Unidos por artistas como Travis Scott.

El show en Viña tendrá un componente especial: será en formato sinfónico. Yandel incluso recreó “Everyday” con arreglos de violines y orquesta. “Se escucha bien profesional, bien nuevo. Tiene adrenalina”, aseguró Soür.

Así, Viña 2026 no solo marcará el regreso de Yandel en solitario, tras su histórica presentación con Wisin, sino también la irrupción de una nueva generación que busca abrirse paso con sonido propio.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad