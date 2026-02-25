La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 no solo dejó ovaciones, Gaviotas y récords de audiencia. También instaló un nombre propio como tendencia absoluta en redes sociales, justo en medio de las aplaudidas presentaciones del comediante venezolano Esteban Düch y del grupo surcoreano NMIXX.

Mientras Düch lograba imponerse ante el “Monstruo” y NMIXX hacía historia con un show que confirmó el peso del k-pop en Chile, en X (ex Twitter) miles de usuarios concentraban su atención en una figura que terminó convertida en blanco de memes, críticas y duros cuestionamientos.

El nombre que explotó en tendencias fue el del opinólogo Vasco Moulian.

La ola digital se desató luego de que reflotaran sus declaraciones previas al festival. En el matinal de CHV, Moulian había anticipado un supuesto fracaso de Esteban Düch en la Quinta Vergara, asegurando que “le va a ir mal” y que incluso él “lo iba a disfrutar”. Sin embargo, el comediante se llevó la Gaviota de Plata y luego la de Oro, provocando una avalancha de reacciones.

“Vasco Moulian es como James del Equipo Rocket… siempre pierde”, ironizó un usuario. Otros mensajes apuntaron directamente a su historial de comentarios polémicos, sumando críticas por antiguos dichos sobre NMIXX, a quienes también les había augurado poco éxito.

los comentarios de vasco moulian hacia nm1xx son una falta grave de respeto, sigo sin entender como es posible que se pueda dar ese tipo de comentarios en televisión abierta y el canal lo permita @ContigoCHV



les dejo su instagram https://t.co/h8rO4T9A11 pic.twitter.com/HD9tpQUA8u — maru ⊬ (@gyupwrr) February 24, 2026

El fenómeno fue inmediato: memes, comparaciones y burlas dominaron la conversación digital durante horas. Incluso se viralizaron capturas que mostraban interacciones en redes relacionadas con las críticas al opinólogo.

Imagínate ser NMIXX y dar la mejor presentación de todas y, de paso, cerrarle el hocico a Vasco Moulian #Viña2026 pic.twitter.com/BMGzPKhy84 — Gadian✨️ (@AllAboutGadian) February 25, 2026

Esteban Düch nos dio humor, subió al columpio los estereotipos de su país, nostalgia, comunismo, llevó al guatón salinas, cantó… solo me queda decir MIRÁ DE QUIÉN TE BURLASTE VASCO MOULIAN #Viña2026 pic.twitter.com/88Irtv4GyS — mimi 🪐 (@totallyclveless) February 25, 2026

TE CAYO LA NOCHE VASCO MOULIAN, TE CALLARON EL HOCICOOOOO #Viña2026 pic.twitter.com/5yNqkuabNj — xris ! (@markrries) February 25, 2026

el vasco moulian viendo q se va a tener q retractar dsp de la wea q dijo hoy #Viña2026pic.twitter.com/ddPwQTmqq8 — ✿ (@howlscqstle) February 25, 2026

PUTA QUE LES FUE MAL A LAS CABRAS VASCO MOULIAN. pic.twitter.com/arpVvYFQMr — Koji la Antipaqui Azul (@tucuquereazule) February 25, 2026