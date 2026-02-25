VIDEO. “TE CALLARON EL ...”: la figura de TV chilena que se llenó de hate tras exitosos shows de Esteban Düch y NMIXX en Viña 2026
Los aplausos al comediante venezolano y el histórico show de k-pop dejaron en evidencia polémicas declaraciones previas.
La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 no solo dejó ovaciones, Gaviotas y récords de audiencia. También instaló un nombre propio como tendencia absoluta en redes sociales, justo en medio de las aplaudidas presentaciones del comediante venezolano Esteban Düch y del grupo surcoreano NMIXX.
Mientras Düch lograba imponerse ante el “Monstruo” y NMIXX hacía historia con un show que confirmó el peso del k-pop en Chile, en X (ex Twitter) miles de usuarios concentraban su atención en una figura que terminó convertida en blanco de memes, críticas y duros cuestionamientos.
El nombre que explotó en tendencias fue el del opinólogo Vasco Moulian.
La ola digital se desató luego de que reflotaran sus declaraciones previas al festival. En el matinal de CHV, Moulian había anticipado un supuesto fracaso de Esteban Düch en la Quinta Vergara, asegurando que “le va a ir mal” y que incluso él “lo iba a disfrutar”. Sin embargo, el comediante se llevó la Gaviota de Plata y luego la de Oro, provocando una avalancha de reacciones.
“Vasco Moulian es como James del Equipo Rocket… siempre pierde”, ironizó un usuario. Otros mensajes apuntaron directamente a su historial de comentarios polémicos, sumando críticas por antiguos dichos sobre NMIXX, a quienes también les había augurado poco éxito.
El fenómeno fue inmediato: memes, comparaciones y burlas dominaron la conversación digital durante horas. Incluso se viralizaron capturas que mostraban interacciones en redes relacionadas con las críticas al opinólogo.
