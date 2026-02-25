;

VIDEO. “TE CALLARON EL ...”: la figura de TV chilena que se llenó de hate tras exitosos shows de Esteban Düch y NMIXX en Viña 2026

Los aplausos al comediante venezolano y el histórico show de k-pop dejaron en evidencia polémicas declaraciones previas.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 no solo dejó ovaciones, Gaviotas y récords de audiencia. También instaló un nombre propio como tendencia absoluta en redes sociales, justo en medio de las aplaudidas presentaciones del comediante venezolano Esteban Düch y del grupo surcoreano NMIXX.

Mientras Düch lograba imponerse ante el “Monstruo” y NMIXX hacía historia con un show que confirmó el peso del k-pop en Chile, en X (ex Twitter) miles de usuarios concentraban su atención en una figura que terminó convertida en blanco de memes, críticas y duros cuestionamientos.

El nombre que explotó en tendencias fue el del opinólogo Vasco Moulian.

La ola digital se desató luego de que reflotaran sus declaraciones previas al festival. En el matinal de CHV, Moulian había anticipado un supuesto fracaso de Esteban Düch en la Quinta Vergara, asegurando que “le va a ir mal” y que incluso él “lo iba a disfrutar”. Sin embargo, el comediante se llevó la Gaviota de Plata y luego la de Oro, provocando una avalancha de reacciones.

“Vasco Moulian es como James del Equipo Rocket… siempre pierde”, ironizó un usuario. Otros mensajes apuntaron directamente a su historial de comentarios polémicos, sumando críticas por antiguos dichos sobre NMIXX, a quienes también les había augurado poco éxito.

El fenómeno fue inmediato: memes, comparaciones y burlas dominaron la conversación digital durante horas. Incluso se viralizaron capturas que mostraban interacciones en redes relacionadas con las críticas al opinólogo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad