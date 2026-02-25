;

VIDEO. Mon Laferte vuelve a Viña 2026 y será nombrada Hija Ilustre: “Siento las mismas cosquillas que en 2017”

A horas de su tercera presentación en la Quinta Vergara, la cantante confesó que el nervio sigue intacto y celebrará un homenaje histórico en su ciudad natal.

Nelson Quiroz

25 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

25 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Mon Laferte vuelve al Festival de Viña del Mar en 2026 con una emoción distinta. A horas de su tercera presentación en la Quinta Vergara, la cantante no solo enfrenta el desafío artístico del escenario más importante del país, sino que también celebrará un reconocimiento que marca un hito en su historia personal: será nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar.

Regresar al Festival siempre es muy especial. Yo crecí viendo el festival con mi familia, era el panorama de todos los veranos”, recordó en conferencia de prensa.

ADN

25 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

La artista confesó que, pese a su trayectoria internacional, el nervio sigue intacto: “He pisado escenarios muy importantes, pero el Festival se siente distinto. Siento las mismas cosquillas en la guata que en 2017”.

Revisa también

ADN

El homenaje municipal, que se realizará en el Teatro Municipal tras su show, tiene un significado profundo para la intérprete. “Es mi ciudad. El lugar donde uno crece tiene demasiada influencia en tu personalidad, en cómo creas, en cómo ves el mundo”, afirmó.

Incluso relató cómo, al despertar y ver el mar nublado de la costa viñamarina, sintió que ese paisaje la conecta con su esencia: “Este mar es el que a mí me enciende, me inspira, me llena de vida”.

Radicada hace años en México, Mon reconoció que su corazón está dividido, pero no fragmentado. “Puedes vivir muchos años fuera, pero el lugar donde creciste siempre te marca. Yo me siento más chilena que los porotos”, dijo.

Sobre el reconocimiento, se mostró agradecida y humilde: “No sé si ser hija ilustre implica alguna responsabilidad, pero si es así, habrá que apañar“.

Así, su regreso a Viña 2026 estará cruzado por algo más que aplausos y Gaviotas: será un reencuentro oficial con la ciudad que la vio nacer y que ahora la consagra como una de sus figuras más universales.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad