25 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Mon Laferte vuelve al Festival de Viña del Mar en 2026 con una emoción distinta. A horas de su tercera presentación en la Quinta Vergara, la cantante no solo enfrenta el desafío artístico del escenario más importante del país, sino que también celebrará un reconocimiento que marca un hito en su historia personal: será nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar.

“Regresar al Festival siempre es muy especial. Yo crecí viendo el festival con mi familia, era el panorama de todos los veranos”, recordó en conferencia de prensa.

25 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte realiza su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

La artista confesó que, pese a su trayectoria internacional, el nervio sigue intacto: “He pisado escenarios muy importantes, pero el Festival se siente distinto. Siento las mismas cosquillas en la guata que en 2017”.

El homenaje municipal, que se realizará en el Teatro Municipal tras su show, tiene un significado profundo para la intérprete. “Es mi ciudad. El lugar donde uno crece tiene demasiada influencia en tu personalidad, en cómo creas, en cómo ves el mundo”, afirmó.

Incluso relató cómo, al despertar y ver el mar nublado de la costa viñamarina, sintió que ese paisaje la conecta con su esencia: “Este mar es el que a mí me enciende, me inspira, me llena de vida”.

Radicada hace años en México, Mon reconoció que su corazón está dividido, pero no fragmentado. “Puedes vivir muchos años fuera, pero el lugar donde creciste siempre te marca. Yo me siento más chilena que los porotos”, dijo.

Sobre el reconocimiento, se mostró agradecida y humilde: “No sé si ser hija ilustre implica alguna responsabilidad, pero si es así, habrá que apañar“.

Así, su regreso a Viña 2026 estará cruzado por algo más que aplausos y Gaviotas: será un reencuentro oficial con la ciudad que la vio nacer y que ahora la consagra como una de sus figuras más universales.