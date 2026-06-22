Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 23 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Joe Buvid/ISI Photos

Hoy, martes 23 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la segunda fecha del grupo K y dos más completarán lo propio en el desarrollo del grupo L.

Grupo K

La programación del Mundial 2026 hoy 22 de junio arrancará a las 13:00 horas en el NRG Stadium de Houston donde Portugal enfrentará a Uzbekistán. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Tras ello, a contar de las 22:00 horas, Colombia se medirá ante el Congo en el Estadio Akron de Guadalajara. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo L

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 16:00 horas, en el Gillette Stadium de Boston, lugar en que Inglaterra jugará ante Ghana. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Luego, a partir de las 19:00 horas, Panamá se medirá ante Croacia en el BMO Field de Toronto, encuentro que se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.