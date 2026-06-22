Partidos del Mundial 2026 hoy, martes 23 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este martes contempla cuatro duelos.
Hoy, martes 23 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.
Dos son parte de la segunda fecha del grupo K y dos más completarán lo propio en el desarrollo del grupo L.
Revisa también:
Grupo K
La programación del Mundial 2026 hoy 22 de junio arrancará a las 13:00 horas en el NRG Stadium de Houston donde Portugal enfrentará a Uzbekistán. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
Tras ello, a contar de las 22:00 horas, Colombia se medirá ante el Congo en el Estadio Akron de Guadalajara. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo L
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 16:00 horas, en el Gillette Stadium de Boston, lugar en que Inglaterra jugará ante Ghana. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
Luego, a partir de las 19:00 horas, Panamá se medirá ante Croacia en el BMO Field de Toronto, encuentro que se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
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