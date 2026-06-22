La nueva polémica que envuelve a una figura de Brasil en el Mundial 2026: “Serios problemas familiares y económicos”

La selección brasileña se está preparando para un importante duelo ante Escocia en el Mundial 2026. En la antesala de este partido, Carlo Ancelotti anunció que Neymar estará disponible, pero que la única duda es Raphinha, quien sintió una molestia física ante Haití.

Sin embargo, se reveló que esa no es la única preocupación del delantero del Barcelona. En conversación en el podcast RedCast, Marcos André Batista Santos, más conocido como ‘Vampeta’, contó una complicada situación interna que está viviendo el futbolista.

“Raphinha está pasando por serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir a Al Hilal; lo está pasando muy mal”, afirmó.

Según lo contado por el campeón del mundo con Brasil en 2002, la información proviene de círculo interno del atacante. No obstante, llegó una rápida respuesta a estas declaraciones desde el entorno del jugador.

Igor Padilha, cercano a Raphinha, cuestionó públicamente la versión contada. “Tendrás que explicar estas mentiras, amigo mío”, escribió en sus redes sociales.

Lo que es cierto, es que el extremo de la selección brasileña será baja para el último partido de la fase de grupos por una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, según lo explicado por la Confederación Brasileña de Fútbol.