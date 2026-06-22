VIDEO. Incautan escopetas, marihuana y chalecos antibalas: Carabineros detiene a tres personas en Ercilla
El procedimiento se concretó tras una investigación por disparos injustificados, en total, fueron cuatro los domicilios allanados.
Carabineros del OS-9 de La Araucanía detuvo a tres personas durante un operativo realizado este lunes en la comuna de Ercilla, en el marco de una investigación por disparos injustificados en la vía pública.
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La diligencia se concretó cerca de las 12:30 horas, luego de que el Ministerio Público gestionara una orden judicial de entrada, registro e incautación, autorizada por el Juzgado de Garantía de Collipulli. En el procedimiento participaron además equipos de Control de Orden Público, GOPE y unidades especializadas de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal.
El prefecto de Malleco, coronel Manuel Aravena, detalló que “en esta diligencia, se ingresó a cuatro domicilios, logrando la detención de tres personas, dos hombres y una mujer”.
Además, el coronel afirmó que se logró la incautación de “dos escopetas, una pistola a fogueo, gran cantidad de marihuana a granel y plantas, dos chalecos antibala, equipos radiales, y munición calibre 12”.
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