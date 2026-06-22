Incautan escopetas, marihuana y chalecos antibalas: Carabineros detiene a tres personas en Ercilla

Carabineros del OS-9 de La Araucanía detuvo a tres personas durante un operativo realizado este lunes en la comuna de Ercilla, en el marco de una investigación por disparos injustificados en la vía pública.

La diligencia se concretó cerca de las 12:30 horas, luego de que el Ministerio Público gestionara una orden judicial de entrada, registro e incautación, autorizada por el Juzgado de Garantía de Collipulli. En el procedimiento participaron además equipos de Control de Orden Público, GOPE y unidades especializadas de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal.

El prefecto de Malleco, coronel Manuel Aravena, detalló que “en esta diligencia, se ingresó a cuatro domicilios, logrando la detención de tres personas, dos hombres y una mujer”.

Además, el coronel afirmó que se logró la incautación de “dos escopetas, una pistola a fogueo, gran cantidad de marihuana a granel y plantas, dos chalecos antibala, equipos radiales, y munición calibre 12”.