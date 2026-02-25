“Me arrebataron al amor de mi vida”: confirman fallecimiento de hombre atacado con un fierro en pleno centro de Santiago
La víctima permanecía internada desde el 10 de febrero tras ser atacada con un fierro en medio de una discusión por un estacionamiento en el barrio 10 de Julio.
Durante esta jornada se confirmó el fallecimiento de Cristián Díaz, quien permanecía en estado grave tras haber sido golpeado en la cabeza con un fierro durante una discusión ocurrida en el barrio 10 de Julio, en la comuna de Santiago Centro.
La información fue dada a conocer por su esposa, Victoria Arancibia, a través de redes sociales.
El ataque se registró el pasado 10 de febrero, luego de una pelea entre la víctima y otro sujeto por un problema relacionado con un estacionamiento. En medio del altercado, Díaz fue agredido con un objeto contundente, quedando con lesiones de extrema gravedad, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció internado por varias semanas.
Pese a los esfuerzos médicos, durante las últimas horas se confirmó su deceso. Hasta ahora, el presunto agresor no ha sido detenido, y las diligencias continúan en desarrollo para dar con su paradero.
Tras conocerse la muerte de su esposo, Victoria Arancibia compartió un emotivo mensaje, en el que expresó el impacto que deja la pérdida en su familia. “Me arrebataron al amor de mi vida, al padre de mis hijas. Este dolor que siento no se lo doy a nadie. Ver cómo tus hijas sufren, que no se explican por qué pasó”, escribió.
“Solo sé, amor mío, que fuiste un excelente papá y esposo. ¡Eres el ser más maravilloso que Dios pudo crear en esta tierra!”, señaló.
“Extrañaré todo de ti: tus besos, tus caricias, tu risa, dormir contigo y despertar junto a ti. Extrañaré que me digas: ‘¡Vamos, cabezona, a acostarnos!’”, agregó.
Finalmente, cerró su mensaje reafirmando su vínculo con él: “Te dije siempre lo mucho que te amo y te amaré toda la vida. Fuiste maravilloso conmigo. Te amo, mi loco, y te amaré siempre. Vuela alto, vida mía”.
