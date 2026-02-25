Jesse & Joy y Esteban Düch encantaron al ‘Monstruo’ con su romanticismo y carisma en la tercera noche de Viña 2026 / Oscar Guerra

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 estuvo marcada por los momentos emotivos que regalaron Jesse & Joy en el inicio de la jornada.

Con una propuesta cercana hacia su público, Jesse & Joy prometió enamorar a la Quinta Vergara y cumplieron. Los hermanos Huerta dieron inicio a la tercera noche del Festival de Viña del Mar con sus grandes éxitos.

El humor llegó de la mano de Esteban Düch, quien en su debut en el escenario viñamarino hizo referencias al paso de George Harris e hizo referencias a 31 Minutos que encantaron al público de la Quinta Vergara.

Según cifras entregadas tras su show, su rutina fue vista por 1 millón 800 mil personas, siendo lo más visto durante esta jornada.

Las redes sociales también reaccionaron a la presentación del humorista venezolano, quienes recordaron con sátira a George Harris. Eso sí, el fallido paso de su compatriota no empañó su rutina, ya que fue galardonado con la Gaviota de Plata y Oro.

Hasta el cierre de esta nota, NMIXX se presenta en la Quinta Vergara con sus mejores éxitos.