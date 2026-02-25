;

VIDEO. Jesse & Joy y Esteban Düch encantaron al ‘Monstruo’ con su romanticismo y carisma en la tercera noche de Viña 2026

La jornada del martes estuvo cargada de momentos emotivos en la Ciudad Jardín.

Nicolás Lara Córdova

Jesse & Joy y Esteban Düch encantaron al ‘Monstruo’ con su romanticismo y carisma en la tercera noche de Viña 2026

Jesse & Joy y Esteban Düch encantaron al ‘Monstruo’ con su romanticismo y carisma en la tercera noche de Viña 2026 / Oscar Guerra

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 estuvo marcada por los momentos emotivos que regalaron Jesse & Joy en el inicio de la jornada.

Con una propuesta cercana hacia su público, Jesse & Joy prometió enamorar a la Quinta Vergara y cumplieron. Los hermanos Huerta dieron inicio a la tercera noche del Festival de Viña del Mar con sus grandes éxitos.

El humor llegó de la mano de Esteban Düch, quien en su debut en el escenario viñamarino hizo referencias al paso de George Harris e hizo referencias a 31 Minutos que encantaron al público de la Quinta Vergara.

Según cifras entregadas tras su show, su rutina fue vista por 1 millón 800 mil personas, siendo lo más visto durante esta jornada.

Las redes sociales también reaccionaron a la presentación del humorista venezolano, quienes recordaron con sátira a George Harris. Eso sí, el fallido paso de su compatriota no empañó su rutina, ya que fue galardonado con la Gaviota de Plata y Oro.

Hasta el cierre de esta nota, NMIXX se presenta en la Quinta Vergara con sus mejores éxitos.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad