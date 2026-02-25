;

Incendio en Barrio Meiggs: local comercial resultó afectado por las llamas

Bomberos de Santiago logró comtener un siniestro en calle Sazié, que obligó el corte total del tránsito en el sector.

Mario Vergara

Incendio en Barrio Meiggs

Incendio en Barrio Meiggs

01:25

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una emergencia se registró durante la mañana de este miércoles en el Barrio Meiggs, comuna de Santiago, debido a un incendio que afecta a un recinto comercial.

Bomberos de Santiago ha escalado la urgencia emitiendo una segunda alarma de incendio, movilizando a diversas unidades hacia el sector.

Revisa también:

ADN

Detalles del siniestro

La institución bomberil detalló que el fuego afectó una estructura de 4 a 6 pisos de altura. Debido a la magnitud de las llamas y el riesgo de propagación, múltiples compañías acudieron al lugar.

Restricciones de tránsito y desvíos

Transporte Informa de la Región Metropolitana comunicó que la emergencia ha obligado a implementar restricciones de movilidad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia:

  • Corte total: Calle Sazié al poniente, en el tramo comprendido entre Unión Americana y Bascuñán Guerrero.
  • Se recomienda a los conductores preferir vías alternativas y evitar el cuadrante afectado para no entorpecer el paso de los carros bomba.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad