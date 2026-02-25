Incendio en Barrio Meiggs: local comercial resultó afectado por las llamas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una emergencia se registró durante la mañana de este miércoles en el Barrio Meiggs, comuna de Santiago, debido a un incendio que afecta a un recinto comercial.

Bomberos de Santiago ha escalado la urgencia emitiendo una segunda alarma de incendio, movilizando a diversas unidades hacia el sector.

Detalles del siniestro

La institución bomberil detalló que el fuego afectó una estructura de 4 a 6 pisos de altura. Debido a la magnitud de las llamas y el riesgo de propagación, múltiples compañías acudieron al lugar.

Restricciones de tránsito y desvíos

Transporte Informa de la Región Metropolitana comunicó que la emergencia ha obligado a implementar restricciones de movilidad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia:

Corte total: Calle Sazié al poniente , en el tramo comprendido entre Unión Americana y Bascuñán Guerrero .

Calle , en el tramo comprendido entre . Se recomienda a los conductores preferir vías alternativas y evitar el cuadrante afectado para no entorpecer el paso de los carros bomba.