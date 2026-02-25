Incendio en Barrio Meiggs: local comercial resultó afectado por las llamas
Bomberos de Santiago logró comtener un siniestro en calle Sazié, que obligó el corte total del tránsito en el sector.
Incendio en Barrio Meiggs
01:25
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Una emergencia se registró durante la mañana de este miércoles en el Barrio Meiggs, comuna de Santiago, debido a un incendio que afecta a un recinto comercial.
Bomberos de Santiago ha escalado la urgencia emitiendo una segunda alarma de incendio, movilizando a diversas unidades hacia el sector.
Revisa también:
Detalles del siniestro
La institución bomberil detalló que el fuego afectó una estructura de 4 a 6 pisos de altura. Debido a la magnitud de las llamas y el riesgo de propagación, múltiples compañías acudieron al lugar.
Restricciones de tránsito y desvíos
Transporte Informa de la Región Metropolitana comunicó que la emergencia ha obligado a implementar restricciones de movilidad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia:
- Corte total: Calle Sazié al poniente, en el tramo comprendido entre Unión Americana y Bascuñán Guerrero.
- Se recomienda a los conductores preferir vías alternativas y evitar el cuadrante afectado para no entorpecer el paso de los carros bomba.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.