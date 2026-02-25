;

Históricas lluvias en Brasil: 29 muertos y decenas de desaparecidos en el estado de Minas Gerais

Lula ordenó la movilización del gobierno y puso en “alerta máxima” a la defensa civil nacional. Según autoridades locales, este es el febrero más lluvioso de la historia del municipio de Juiz de Fora.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / PABLO PORCIUNCULA

Al menos 29 personas perdieron la vida, 40 están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares en el sureste de Brasil debido a lluvias récord en las últimas horas en la región, según un balance oficial.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció el estado de calamidad en el municipio de Juiz de Fora, decretado en la madrugada por la alcaldesa Margarida Salomao ante la “gravísima situación”.

Además, puso en “alerta máxima” a la Defensa Civil Nacional y envió refuerzos a la región para los trabajos de rescate, indicó en la red social X (ex Twitter).

De acuerdo con Salomao, este es el febrero más lluvioso de la historia de su municipio, con 584 milímetros de agua acumulados.

El temporal provocó el desbordamiento de un río, inundaciones, deslizamientos de tierra e impresionantes derrumbes de edificaciones que fueron grabados por vecinos.

Al menos 22 personas han muerto en Juiz de Fora y otras 7 en el vecino municipio de Ubá, ambos en el estado de Minas Gerais. Salomao advirtió en un mensaje en video que “los barrios están aislados” y la situación es “extrema”, con al menos 20 deslizamientos de tierra registrados.

