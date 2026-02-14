El esquiador Lucas Pinheiro Braathen escribió este sábado una página inédita para el deporte regional al conquistar la medalla de oro en el eslalon gigante de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Con su triunfo, Brasil obtiene la primera medalla de su historia en una cita olímpica invernal, un logro sin precedentes también para América Latina.

GETTY IMAGES / Alexis Boichard/Agence Zoom Ampliar

El atleta de 25 años, nacido en Oslo y de madre brasileña, se impuso en la exigente pista Stelvio de Bormio ante 81 competidores y varios favoritos europeos.

Tras ubicarse undécimo en la ronda previa, sorprendió en la definición con una actuación sólida en ambas mangas. En la primera marcó 1m13s92, registro que lo dejó al frente de la clasificación. En la segunda bajada, decisiva, cronometró 1m11s08, para un total de 2m25s, suficiente para asegurar el oro.

Detrás quedaron los suizos Marco Odermatt (2m25s58) y Loic Meillar (2m26s17), quienes completaron el podio en una de las pruebas más técnicas del esquí alpino.

HISTÓRICO! Momento em que Lucas Pinheiro faz o tempo de 1:13,92 no slalom e conquista a medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno



Lucas poderia competir pela Noruega, mas escolheu o Brasilzão. Um tapa nos “falsos patriotas” que desmerecem e atacam o próprio país. pic.twitter.com/KQMJEgqADD — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) February 14, 2026

Visiblemente emocionado tras la competencia, Braathen reconoció que le resultaba difícil dimensionar lo conseguido. Señaló que espera que su triunfo inspire a niños y jóvenes en Brasil y en la región, destacando que el origen o las condiciones no son un límite cuando existe convicción. “Nada es imposible”, resumió.

Sobre la segunda manga, explicó que debió adaptarse a cambios en la nieve y encontrar el equilibrio adecuado para mantener la velocidad. “Fue una batalla”, comentó, subrayando que bajó “con el corazón”.

El campeón olímpico volverá a competir el lunes, con la posibilidad de seguir ampliando una historia que ya marcó un antes y un después para el deporte brasileño y latinoamericano en los Juegos de Invierno.