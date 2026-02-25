Golpe en la farándula chilena: estos dos conocidos famosos están en una intensa relación amorosa / Infama

Después de varias semanas de especulación en redes y portales de espectáculos, Francisco Puelles, más conocido como Chapu, decidió terminar con las dudas y confirmó su relación con Vesta Lugg.

La revelación llegó en una conversación con Meganoticias, donde el actor —rostro del área dramática del canal— no esquivó la pregunta y respondió con una frase que se movió rápido en internet: “Me descubrieron… Estamos muy contentos. Estamos tranquilos. Todo en orden”.

En ese mismo momento, el intérprete se mostró relajado, sonrió y dejó en evidencia que ya no tenía sentido mantener el misterio. El vínculo se hacía evidente en las noches del Festival de Viña 2026.

Por otro lado, el origen del rumor se remonta al 27 de enero, cuando el portal Infama difundió una imagen que se volvió viral. En la fotografía, se veía a la cantante paseando junto a Chapu por el Parque Bicentenario, en Vitacura.

“Les voy a dar una ‘papita’, solo eso y con esto me retiro: Nos conocemos hace doce años, lo que nadie se esperaba”, explicó a los medios el ex miembro de Calle 7.

"Esa mujer es muy especial (…) Me pongo bien nervioso cuando estoy con ella, la verdad. El amor siempre va a ser bonito”, añadió.