Lenwa Dura reaparece con emotivo mensaje tras complejo momento personal: “Debo seguir luchando”

Durante las últimas horas, el rapero chileno Lenwa Dura volvió a aparecer públicamente a través de redes sociales, luego de generar preocupación entre sus seguidores por su estado personal.

El cantante urbano compartió un extenso y emotivo mensaje en el que abordó su presente, marcado por dificultades emocionales, pero también por una fuerte convicción de seguir adelante.

El testimonio fue recibido con múltiples muestras de apoyo por parte de fanáticos y cercanos, quienes valoraron la honestidad del artista al hablar abiertamente de un proceso complejo. En su publicación, Lenwa Dura reconoció que atraviesa un momento difícil, aunque dejó en claro que no piensa rendirse.

Un mensaje de reflexión y agradecimiento

En el texto difundido, el músico utilizó una metáfora ligada a una de sus canciones para describir su situación actual. “Así estoy ahora como dice la canción… levantándome del suelo”, escribió, dando cuenta de una caída reciente que tuvo consecuencias tanto físicas como emocionales.

En esa línea, agregó que “ahora que me caí y me salieron lágrimas y costras debo seguir luchando contra mis demonios”.

El artista también hizo un llamado a la empatía y a la comprensión, señalando que las personas no son perfectas, pero que todas merecen seguir adelante. “Porque TODOS somos imperfectos pero merecemos respirar y seguir luchando en el pedregoso camino de la vida”, expresó.

Lenwa Dura reconoció además que su situación generó inquietud en su entorno y entre sus fanáticos. “Sé que los preocupé y pido perdón por todo esto”, señaló, antes de agradecer el respaldo recibido. Según comentó, los mensajes de aliento fueron clave para enfrentar este proceso: “Quiero dar gracias a todos ustedes… por decirme ‘levántate’”.

Tras la publicación, las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo, donde seguidores destacaron la valentía del artista por visibilizar sus emociones y mostrar un costado más humano.