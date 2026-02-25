Comienzan alegatos finales por crimen de tres carabineros en Cañete: Fiscalía apunta a ataque planificado

27 DE ABRIL 2024/ANTOFAGASTA Responso en la Ciudad de Antofagasta por el Sargento Carlos Cisterna Navarro, el cabo Sergio Arévalo Lobo y el Cabo Misael Vidal Cid que fueron asesinados en la comuna de Cañete FOTO: CRISTOFER DEVIA/AGENCIAUNO / Cristofer Devia / Agencia Uno

Durante este miércoles, comenzaron los alegatos de clausura en el juicio por el homicidio calificado de tres carabineros asesinados en abril de 2024 en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío.

En la audiencia, que se desarrolló de manera telemática y contó con la presencia de familiares de las víctimas en el tribunal, bajo estrictas medidas de seguridad, estaban los acusados Yeferson Antihuen Santi, Felipe Antihuen Santi, Tomás Antihuen Santi y Nicolás Rivas Paillao, imputados por el Ministerio Público como presuntos responsables del crimen.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando los funcionarios acudieron a fiscalizar el cumplimiento de arresto domiciliario nocturno del tío de los imputados, en un sector rural de Cañete. Según la Fiscalía, los carabineros fueron emboscados, reducidos con armas de fuego, despojados de sus pertenencias y posteriormente ejecutados en el lugar.

Durante los alegatos, el Ministerio Público sostuvo que el ataque fue planificado y tuvo un propósito letal, afirmando que los imputados estudiaron el sector y definieron previamente el horario para concretar la emboscada.

“La acción de los imputados fue exclusivamente dirigida a un fin letal. Cada disparo fue ejecutado con la intención deliberada de causar la muerte de los tres funcionarios”, señaló la Fiscalía ante el tribunal.

El persecutor detalló que Arévalo recibió un disparo de escopeta; Vidal fue impactado por un proyectil único con múltiples impactos balísticos; y Cisterna presentó un impacto de proyectil múltiple, también atribuible al uso de una escopeta.

La acusación incluye los delitos de homicidio calificado de carabineros en servicio, robo con violencia, incendio de vehículo policial, porte ilegal de arma de fuego y traslado de restos humanos sin autorización sanitaria.

Está previsto que este viernes alegue la defensa, mientras que el veredicto podría conocerse el próximo lunes.