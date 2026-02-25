;

VIDEO. Así son los nuevos trenes que modernizan el histórico ramal Talca–Constitución como parte del plan “Trenes para Chile”

El primero de los nuevos buscarriles ya circula en el histórico recorrido del Maule y permitirá renovar de forma progresiva la flota.

Pablo Castillo

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles la puesta en marcha de los nuevos buscarriles que comenzarán a operar en el histórico ramal ferroviario que conecta Talca con Constitución, como parte del proceso de modernización impulsado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).

La incorporación de los nuevos trenes forma parte de un plan de renovación que incluye tres modernos buscarriles, la construcción de un centro de mantenimiento en Talca y mejoras en estaciones y paraderos a lo largo del recorrido. La inversión total alcanza los 15 millones de dólares.

El ramal Talca–Constitución, de 88 kilómetros de extensión y 11 estaciones, es uno de los últimos servicios ferroviarios rurales en funcionamiento en el país y fue declarado Monumento Nacional en 2007 debido a su valor patrimonial y su rol en la conectividad de las comunidades del Maule.

Los nuevos trenes reemplazarán progresivamente a los tradicionales buscarriles MAN Ferrostaal en servicio desde 1962. Cada unidad tiene capacidad para 80 pasajeros sentados y 140 de pie, puede alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y cuenta con aire acondicionado, accesos amplios, puertos USB y espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

Actualmente, uno de los nuevos trenes opera con frecuencias parciales entre Talca y González Bastías. A partir del 3 de marzo comenzará a cubrir el recorrido completo en dos de los cuatro servicios diarios. Posteriormente, se espera que los tres trenes entren en funcionamiento para reemplazar completamente la flota antigua.

El tiempo de viaje se mantendrá inicialmente en 3 horas y 30 minutos, aunque las autoridades proyectan reducirlo a cerca de 2 horas y 50 minutos durante el primer semestre de 2026, una vez que avancen las obras complementarias en la vía.

La modernización del ramal forma parte del plan gubernamental Trenes para Chile, que busca fortalecer el transporte ferroviario y mejorar la conectividad regional.

