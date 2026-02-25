;

FOTOS. Aduanas decomisa productos ilegales en puerto de San Antonio avaluados en más de $3.500 millones

Más de 1,4 millones de productos falsificados y sin certificación, entre ellos juguetes, cosméticos y medicamentos, fueron detectados tras fiscalizaciones.

Pablo Castillo

Tras un trabajo de control y fiscalización de las operaciones de comercio exterior encabezado por la Municipalidad de San Antonio y el Servicio Nacional de Aduanas, se concretó una serie de procedimientos entre el 1 de enero y el 20 de febrero de este año.

La labor de revisión desarrollada por los diferentes equipos de analistas y fiscalizadores de la Aduana Regional de San Antonio permitió incautar, en total, 1.438.039 unidades de productos ilegales que pretendían ser ingresados a Chile a través del puerto sanantonino. El total de mercancías decomisadas por Aduanas fue avaluado en $3.500 millones de pesos.

El desglose de estas incautaciones muestra que se interceptaron 947.256 productos falsificados y, en el ámbito de la salud pública, 260.325 cosméticos; 158.634 juguetes; 47.664 alimentos; 22.279 medicamentos; y 1.881 dispositivos médicos.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, valoró el trabajo de los funcionarios de Aduanas, afirmando que “nos está permitiendo llegar a la ciudadanía con un mensaje de tranquilidad y seguridad, que los productos que puedan estar adquiriendo son de calidad, de marcas registradas y no falsificados, como los que Aduanas hoy día está detectando a través de este trabajo”.

Por su parte, el Director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, detalló el alcance de las incautaciones y destacó que es un trabajo “sumamente relevante porque se trata de montos de alto impacto de mercancías que no entraron al comercio informal. De esta forma protegemos el comercio legítimo”.

