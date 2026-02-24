;

“Yo me siento orgulloso, como casi un hermano mayor”: Julianno Sosa sobre Pablo Chill-E y su presentación en el Festival de Viña 2026

El trap chileno celebra el hito del Shishiboss en Viña 2026, mientras su amigo resalta la cercanía y apoyo mutuo que comparten desde hace años. “Si él gana yo también gano y gana el género urbano”, dice Julianno.

Este viernes 27, Pablo Chill-E se presentará en la última jornada del Festival de Viña del Mar 2026, uno de los escenarios más importantes para los músicos hispanohablantes, marcando una jornada clave para la música urbana chilena.

Su amigo cercano y colega, Julianno Sosa, expresó su orgullo y admiración en entrevista con ADN.cl: “Yo me siento orgulloso, como casi hermano mayor, por así decirlo. Él es muy merecedor de ese escenario”.

Los logros de él a veces también los considero míos. Así no sea directamente. Yo creo que si él gana yo también gano y gana el género urbano también en general”, manifiesta el cantante.

Sosa recordó además su larga amistad con Chill-E: “Nos conocemos desde hace más de 10 años, vivimos super cerca el uno del otro en Puente Alto. Él fue una de las personas que más me ayudó en la música. Siempre he tratado de normalizar el ser agradecido”.

Para el trap chileno, su actuación marca un momento simbólico de consolidación y reconocimiento del género en un escenario de alto nivel.

