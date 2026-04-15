Wall Street sonríe: el S&P 500 y Nasdaq eliminan las pérdidas de la guerra de Irán y llegan a máximos históricos

La vista exterior de la sede de la Bolsa de Nueva York en Estados Unidos, ubicada en la calle Wall Street. / ANGELA WEISS

Luego de varias semanas a la baja, los últimos días han sido muy positivos para los mercados en EE.UU. Luego de varias jornadas de rally, Wall Street llegó a cifras récord por partida doble, impulsado por la esperanza del fin de la guerra en Irán y Medio Oriente.

El S&P 500 ha recuperado completamente sus pérdidas de la guerra de Irán, a medida que los inversores se mostraron más optimistas. Este miércoles cerró con una subida de 0,80%, llegando a 7.022, su nuevo máximo.

El Nasdaq 100 tuvo un alza aún mayor hoy: 1,59%, superando los 24.000 puntos, también un nuevo récord histórico.

Para tener una idea, el índice que se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas que cotizan en bolsas cerró en 7.022 puntos. El 30 de marzo, había llegado a su nivel más bajo en los últimos seis meses con 6.343 puntos.

Para Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, que dos índices emblemáticos alcanzando cimas simultáneas “envían una señal contundente sobre el estado actual del apetito inversor. El principal motor detrás de esta recuperación extraordinaria ha sido el progresivo alivio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán”.

Hace apenas dos semanas el escenario era radicalmente distinto, cuando el S&P 500 acumulaba una caída superior al 9% desde sus máximos, mientras que el Nasdaq 100 había entrado en corrección técnica al desplomarse un 12% desde su récord previo.