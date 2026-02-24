;

Tribunal revisará condena de Patricio Maturana por cegar a senadora Campillay y evaluará posible reducción de pena

El excarabinero, que cumple 12 años de presidio, ya cuenta con permiso de salida dominical desde el pasado 8 de febrero.

Mario Vergara

Alejandra Rojas

Tribunal revisará condena de Patricio Maturana

Tribunal revisará condena de Patricio Maturana

01:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Juzgado de Garantía de San Bernardo ha fijado una fecha clave para revisar la sentencia de Patricio Maturana, excarabinero condenado a 12 años de presidio por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de la actual senadora Fabiola Campillay.

La instancia judicial evaluará la posibilidad de modificar la pena efectiva que el exuniformado cumple actualmente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina.

Revisa también:

ADN

Contexto de la revisión y beneficios previos

Esta revisión de sentencia se produce en un momento de especial atención, luego de que Maturana obtuviera un permiso de salida dominical autorizado por el Consejo Técnico del penal.

  • El beneficio fue otorgado tras considerar que el interno cumple con los requisitos de buena conducta y el tiempo mínimo de permanencia exigido por la ley.
  • Su primera salida se materializó el pasado 8 de febrero, situación que despertó fuertes críticas de diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

El caso

Patricio Maturana fue hallado culpable de disparar una bomba lacrimógena directamente hacia el rostro de Fabiola Campillay durante las manifestaciones del estallido social.

  • El impacto le provocó a la senadora una ceguera permanente.
  • Además, la víctima sufrió la pérdida total de los sentidos del olfato y el gusto.

¿Qué se evaluará en el tribunal?

La próxima audiencia tiene como objetivo primordial analizar si existen méritos para modificar la condena original. El tribunal de San Bernardo pondrá bajo la lupa tanto el comportamiento del imputado dentro del recinto penal como eventuales nuevos argumentos que presente su defensa para solicitar una rebaja o cambio en la modalidad de cumplimiento de la pena.

Esta resolución es seguida de cerca por la opinión pública, ya que representa uno de los fallos judiciales más simbólicos respecto a la responsabilidad de agentes del Estado en lesiones oculares y violencia institucional durante las protestas de 2019.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad