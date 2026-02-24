;

Encuentran cadáver calcinado en fosa séptica de Alto Hospicio: tendría al menos dos días fallecido

El Equipo ECOH se trasladó hasta un terreno de Aguas del Altiplano tras la denuncia de un testigo que alertó sobre el cuerpo en descomposición.

Mario Vergara

Nayadet Oyarzún

Encuentran cadáver calcinado en fosa séptica de Alto Hospicio: tendría al menos dos días fallecido

Una compleja investigación liderada por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Tarapacá se desarrolla en la comuna de Alto Hospicio, tras el hallazgo de un cadáver calcinado este lunes. El cuerpo fue localizado al interior de una fosa séptica abandonada en un terreno eriazo de la empresa Aguas del Altiplano, en las inmediaciones de la Avenida Monte Los Olivos.

La alerta fue recibida por personal municipal pasadas las 19:00 horas, luego de que un testigo presenciara la situación y diera aviso inmediato. El procedimiento inicial fue adoptado por Carabineros de la Tercera Comisaría de la comuna, quienes resguardaron el sitio del suceso hasta la llegada de los equipos especializados.

Diligencias y peritajes en curso

Al inspeccionar el lugar, el equipo ECOH confirmó que el cadáver presentaba quemaduras en gran parte de su superficie y un avanzado estado de descomposición. Se estima, de forma preliminar, que la víctima habría fallecido al menos dos días antes del hallazgo, aunque esto deberá ser ratificado por los exámenes forenses.

La Fiscalía instruyó el trabajo de campo a dos unidades clave de la PDI:

  • Brigada de Homicidios (BH): Encargada del empadronamiento de testigos y la reconstrucción de los hechos en el sector cercano a un “ruco”.
  • Laboratorio de Criminalística (LACRIM): Responsable de la fijación fotográfica del sitio y el análisis técnico del entorno.

Además, se dispuso el levantamiento del cuerpo por parte del Servicio Médico Legal (SML) y la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad municipales ubicadas en los perímetros del terreno eriazo.

Identidad bajo reserva

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida permanece como desconocida. Las autoridades se mantienen a la espera de los resultados de la autopsia y pericias de ADN para establecer tanto la identidad como la dinámica exacta del fallecimiento y si hubo participación de terceros en el traslado o quema del cuerpo.

