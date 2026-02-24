Robo sacude al Festival de Viña: sustraen gaviota de oro y antorcha desde set de matinal de TV

Un insólito y preocupante hecho quedó al descubierto durante las últimas horas en Viña del Mar, luego de que se confirmara el robo de dos trofeos originales del Festival de Viña del Mar, específicamente una gaviota de oro y una antorcha de plata.

Las especies fueron sustraídas desde el set del programa matinal Tu Día, de Canal 13, que por estos días se transmite desde el Club Árabe, en pleno borde costero de la ciudad.

El recinto afectado se ubica en avenida La Marina, entre el Hotel Sheraton Miramar y el Hotel Cap Ducal, a pocos metros del tradicional Reloj de Flores, uno de los puntos más turísticos de la ciudad.

Según los antecedentes preliminares, desconocidos ingresaron al lugar durante la noche y se llevaron no solo los galardones, sino también alimentos correspondientes al catering dispuesto para invitados y personal del programa.

El robo de los premios, que forman parte de la historia festivalera, ha generado especial preocupación entre organizadores y autoridades, considerando el valor simbólico y patrimonial de las especies robadas.

Tras el hecho, se activaron los protocolos correspondientes y el caso quedó en manos de las policías, quienes ya realizan diligencias para identificar a los responsables y determinar cómo se produjo el ingreso al set televisivo.

El robo ocurre en medio de la intensa actividad que rodea al festival de música latina más importante del mundo, donde distintos programas de televisión se han trasladado a Viña del Mar para cubrir la previa y el desarrollo del evento.