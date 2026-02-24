;

Robo sacude al Festival de Viña: sustraen gaviota de oro y antorcha desde set de matinal de TV

Delincuentes robaron los trofeos históricos del certamen desde el set del matinal de Canal 13, “Tu Día”. El hecho es investigado.

Juan Castillo

Gonzalo Gálvez

Un insólito y preocupante hecho quedó al descubierto durante las últimas horas en Viña del Mar, luego de que se confirmara el robo de dos trofeos originales del Festival de Viña del Mar, específicamente una gaviota de oro y una antorcha de plata.

Las especies fueron sustraídas desde el set del programa matinal Tu Día, de Canal 13, que por estos días se transmite desde el Club Árabe, en pleno borde costero de la ciudad.

El recinto afectado se ubica en avenida La Marina, entre el Hotel Sheraton Miramar y el Hotel Cap Ducal, a pocos metros del tradicional Reloj de Flores, uno de los puntos más turísticos de la ciudad.

