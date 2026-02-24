La sólida presentación de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña del Mar 2026 no solo le valió las Gaviotas de Plata y Oro. También dejó al descubierto una inesperada confesión: el humorista se siente poco valorado por sus propios colegas.

En un video react publicado en YouTube, Fabrizio Copano, Pedro Ruminot, Sergio Freire y Edo Caroe comentaron la rutina del comediante antofagastino y sorprendieron con revelaciones internas del circuito.

“Yo he conversado con el guatón Villegas y él se siente muy poco valorado por los colegas”, lanzó Ruminot. Freire se sumó a esto y en broma señaló: “Sí, es verdad. A mí también me lo dijo”. Caroe, en tanto, admitió también a modo de humor: “En el Comedy también me dijo eso y lo ignoré. Eso cambia desde hoy. Está completamente incluido”.

Entre bromas, Ruminot ironizó: “Necesitaba ir tres veces a Viña para que lo incluyeran”. La frase apuntó directamente al hecho de que recién tras su exitoso tercer paso por la Quinta Vergara, donde dominó al “Monstruo” con nostalgia ochentera, personajes clásicos y remates musicales, el respeto parecía consolidarse.

Copano incluso bromeó con enviarle un mensaje de reivindicación: “Villegas, siempre te he apoyado y te he considerado uno más de nosotros. A diferencia de Eduardo, Pedro y Sergio, que te miran muy en menos. Solo ahora, con tres gaviotas, te han empezado a respetar”.

Mientras en redes sociales su show generó división, en la Quinta Vergara el respaldo fue contundente. Tras casi una hora de rutina, revivió a los “Blondon Boys”, cerró entre risas acostado en una camilla y terminó emocionado con la Gaviota de Oro en las manos.