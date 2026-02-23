;

VIDEO. “Es desafiante, da miedo”: comediante venezolano Esteban Düch adelanta su debut en el Festival de Viña 2026

El humorista explica cómo adaptó su comedia sobre migración y vida cotidiana para conquistar al público chileno

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El comediante venezolano Esteban Düch, radicado en Chile por más de una década, se prepara para su debut en el Festival de Viña del Mar 2026, el martes 24 de febrero.

Conocido por convertir la experiencia migrante en humor y por su estilo cercano al público, Düch ofreció este lunes una conferencia de prensa donde habló sobre su relación con el público chileno y el humor local.

ADN

Agencia Uno

“Claro que me gusta el humor chileno. Aprendí de stand-up trabajando en el Comedy Restobar, donde los mejores comediantes del país me enseñaron el formato, las reglas de tres y cómo contar historias que entretengan”, comentó Düch, destacando su admiración por referentes nacionales como Luis Slimming, Edo Caroe, Fabrizio Copano, Bombo Fica y Coco Legrand. Además, recordó que su acercamiento al humor chileno comenzó desde Venezuela, viendo comediantes chilenos en Comedy Central, y que esa influencia marcó su estilo.

ADN

El humorista también se refirió a cómo su identidad de migrante ha moldeado su comedia: “No puedo ofender a los extranjeros porque yo soy extranjero. Hablo desde mis vivencias y los estereotipos que han sido impuestos a mí. La comedia hace más liviano el peso de la existencia y nos permite reírnos de la absurdidad de la vida”.

Düch aseguró que su rutina en la Quinta Vergara se ha adaptado para conectar tanto con el público chileno como con espectadores latinoamericanos e internacionales.

El comediante admitió que enfrentar a una audiencia potencial de dos millones de personas es desafiante, pero confía en que su espectáculo será bien recibido. “Es desafiante, da miedo”, agregó.

ADN Radio
