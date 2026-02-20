Golpe histórico a Trump: Corte Suprema de EE. UU. declara ilegales sus aranceles globales
La mayoría del tribunal determinó que el presidente excedió su poder al imponer gravámenes sin autorización del Congreso.
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este viernes un duro revés a la política económica del presidente Donald Trump al declarar ilegales los aranceles globales que impuso invocando poderes de emergencia.
En un fallo dividido 6 votos contra 3, el máximo tribunal concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al mandatario a establecer gravámenes de manera unilateral y sin una habilitación expresa del Congreso.
La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, quien sostuvo que el Ejecutivo no puede arrogarse “una facultad extraordinaria” sin un mandato claro del poder legislativo.
La decisión representa uno de los mayores reveses judiciales para Trump en su segundo mandato, considerando que en otros casos recientes la mayoría conservadora del tribunal había respaldado varias de sus medidas. En esta ocasión, dos jueces designados por el propio Trump se sumaron a la mayoría.
Revisa también
El caso puso en cuestión los llamados aranceles “recíprocos” y otros gravámenes aplicados a importaciones desde China, México, Canadá y decenas de socios comerciales, que llegaron a elevar tasas hasta en 145%. Según datos oficiales, el gobierno ya había recaudado más de 100 mil millones de dólares por estos conceptos.
El fallo, sin embargo, no resolvió qué ocurrirá con ese dinero. La eventual devolución a miles de importadores podría generar un complejo escenario administrativo y financiero, asunto que quedaría ahora en manos de tribunales inferiores.
La administración Trump defendió los aranceles como una herramienta clave de seguridad nacional y negociación internacional, argumentando que la ley de emergencia le permitía “regular importaciones”. No obstante, la Corte determinó que la norma no menciona explícitamente la facultad de imponer aranceles y que una medida de tal magnitud requiere autorización legislativa expresa.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.