El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, manifestó su rechazo a una parte de la rutina presentada por Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026.

El líder religioso lamentó públicamente el segmento del show donde el imitador hizo alusión a la Virgen María y realizó versiones humorísticas de diversos cantos tradicionales de la Iglesia Católica.

Kramer, espero que tus hijos no sepan que ofendiste a la Virgen María y rendiste homenaje a los que incendiaron Chile. pic.twitter.com/nLuVle9LG9 — Jaime Mora Alé (@jmoraale) February 24, 2026

La crítica del arzobispo

A través de su cuenta en la red social X, Chomali compartió una reflexión donde marcó una clara distinción entre el espectáculo y el respeto a las creencias personales. Según el cardenal:

En el escenario de la Quinta Vergara quedó demostrado que con la fe y el amor a la Virgen María “no se juega” .

. Calificó la mención como un “agravio gratuito” y valoró que el público (el “monstruo”) reaccionara ante dicho momento.

y valoró que el público (el “monstruo”) reaccionara ante dicho momento. Enfatizó que, si bien apoya el humor, este debe tener límites cuando se trata de lo que un pueblo considera sagrado.

Reacciones en redes sociales

La postura del cardenal generó un apoyo inmediato entre sus seguidores y usuarios de la plataforma, quienes también manifestaron su molestia por el uso de cantos religiosos para realizar mofas o gestos que consideraron inapropiados. Algunos de los comentarios destacaron que la fe debe respetarse “hasta la muerte” y criticaron la inclusión de parodias eclesiásticas en eventos de alta visibilidad como el certamen viñamarino.

Este episodio suma un nuevo flanco de debate a la edición 2026 del Festival, instalando una discusión sobre los límites éticos y religiosos del humor en los escenarios masivos.