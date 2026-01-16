“Cuando se trata de Julio Iglesias, todo está relacionado con el sexo”: reflotan declaraciones de la expareja del cantante / Alvaro Rodriguez

Las recientes acusaciones por agresión sexual que involucran a Julio Iglesias —difundidas por eldiario.es y Univisión— han reactivado antiguos testimonios sobre la vida íntima del cantante.

Entre ellos, vuelve a cobrar relevancia la voz de Vaitiare Hirshon, ex pareja del artista y la primera mujer que habló públicamente sobre prácticas que calificó como “controvertidas” durante su relación con el ídolo español.

En 2010, Vaitiare concedió una extensa entrevista a La Otra Crónica (LOC), en la que relató su vínculo con Iglesias en los años 80 y abordó dinámicas que, según sostuvo entonces, marcaron profundamente su experiencia personal.

Sus declaraciones fueron acompañadas por la publicación de su libro Muñeca de trapo (Ediciones B), donde reconstruyó episodios de una relación que definió como intensa, desigual y atravesada por el poder y la fama.

“Cuando se trata de Julio, todo está relacionado con el sexo”

“Cuando se trata de Julio, todo está relacionado con el sexo”, afirmó Vaitiare en esa entrevista, una frase que hoy vuelve a circular tras las nuevas denuncias que son investigadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España.

La modelo tahitiana conoció a Iglesias cuando aún era muy joven y él se encontraba en el punto más alto de su carrera internacional. En su testimonio, describió un entorno de lujo, de exposición mediática y una vida privada marcada por excesos, celos y relaciones simultáneas.

Pese a ello, su testimonio fue el primero en romper el silencio en torno a aspectos íntimos de Julio Iglesias que hasta ese momento solo habían sido insinuados en la prensa del corazón.

Patrice PICOT Ampliar

Con el paso del tiempo, esas declaraciones han adquirido una nueva lectura a la luz de los actuales antecedentes judiciales que rodean al artista.

Mientras la investigación sigue su curso, las palabras de Vaitiare resurgen como un antecedente clave en la revisión pública de la figura de uno de los cantantes más influyentes de la música en español.