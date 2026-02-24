;

VIDEO. José Antonio Neme rompe el silencio y habla de la posibilidad de ser el próximo animador del Festival de Viña

El periodista respondió si es que estaría disponible para ser el sucesor de Rafael Araneda.

Sebastián Escares

José Antonio Neme rompe el silencio y habla de la posibilidad de ser el próximo animador del Festival de Viña

El Festival de Viña 2026 está en pleno desarrollo. No obstante, ya se habla de lo que serán las ediciones posteriores del certamen de la Ciudad Jardín.

De hecho, el periodista de Mega, José Antonio Neme, abordó la posibilidad de ser el sucesor de Rafael Araneda para convertirse en el próximo animador del festival.

Revisa también:

ADN

En medio de un despacho en el matinal “Tu Día” de Canal 13, los panelistas le consultaron al propio Neme sobre la posibilidad de ser el futuro animador de la Quinta Vergara.

Tras ser consultado, el periodista respondió: “Me parece un halago, lo agradezco, pero no está dentro de mis planes”.

“Nosotros somos un país que todo lo adelanta, elegimos un presidente y empezamos a hablar de las próximas elecciones, llegamos a las vacaciones y empezamos a comprar uniformes, llega el 18 de septiembre y nos preocupamos por los regalos de Pascua, estamos con los regalos de Pascua y estamos pagando las patentes”, agregó Neme.

Sin embargo, el periodista manifestó que si le ofrecieran el puesto “que no me lo han ofrecido, diría que no está dentro de lo que yo quiero hacer en mi carrera. Creo que es un escenario donde está gente que tiene experiencia como el Rafa (Araneda), que cumple diez años”.

Por último, José Antonio Neme sostuvo que “me parece que hay que ser cuidadoso en los pasos que uno da”.

